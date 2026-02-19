Elana Meyers: la emotiva celebración del oro olímpico en lengua de señas con sus hijos

Dicen que nunca es tarde para lograr lo que se desea, una frase que encaja a la perfección en Elana Meyers Taylor. Ya lo expresaba la leyenda del baloncesto de Estados Unidos Michael Jordan. “No se puede ganar a la persona que nunca se rinde”. Y su compatriota Elana, ya con 41 años, ratificó esas palabras al conseguir en los Juegos de Invierno en Milán-Cortina lo que luchó desde joven, la anhelada medalla de oro olímpica.



Lea: La Villa Olímpica se quedó sin condones: los atletas de los Juegos de Invierno agotaron 10.000 preservativos en 3 días

El camino de Elana Meyers hacia el oro tras cinco medallas previas

Ya había logrado cinco metales en esta clase de certámenes, pero nunca el dorado. En las justas de 2010 en Vancouver (Canadá) fue bronce; en 2014 en Sochi (Rusia) y Pyeongchang (Corea del Sur) obtuvo platas; mientras que 2022 en Pekín (China) logró plata y bronce.

La deportista había frenado dos oportunidades la actividad competitiva tras convertirse en madre. Y la mamá de Nico y Noah, de 5 y 3 años y quienes tienen discapacidad auditiva, por fin celebró. Tras su emblemática e histórica victoria, luego de 3 minutos y 57,93 segundos, cayó al suelo, de rodillas, entre lágrimas, abrazando a sus pequeños, con quienes viaja a cada competencia.

En ese momento emotivo que captaron las cámaras, mientras sus hijos se acercaron a ella, les explicó, en lengua de señas, que había triunfado en la prueba de monobob de bobsleigh femenino. La alemana Laura Nolte y la también estadounidense Kaillie Armbruster Humphries fueron segunda y tercera, en su orden.

De esta manera, Meyers Taylor, quien es defensora activa contra el racismo en su deporte y pionera al competir y ganar frente a hombres en pruebas nacionales, es ahora la deportista de su país de mayor edad en escuchar el himno nacional estadounidense en las máximas justas del deporte invernal. Ya había ganado diez medallas mundiales, cuatro de ellas de oro, ahora, en sus manos, y al lado de sus hijos, tiene el premio que siempre deseó, convirtiéndose en fuente de inspiración y ejemplo de persistencia y tenacidad.

Exhibiendo su presea de oro en el cuello, y ante los medios de comunicación, Elana indicó: “Tengo un gran equipo a mi alrededor, ya sea mi esposo, mis hijos, que son unos soldados, mi niñera (este año Macy) o las niñeras que he tenido detrás de mí, mi personal de apoyo, medicina deportiva e incluso USA Bobsled y Skeleton que creen en mí y fueron los que me dijeron: ‘Oye, es una idea loca, pero te dejaremos llevar a dos niños a todas partes y te apoyaremos’. A dos niños que ni siquiera oyen. Me ha costado mucho estar aquí, así que no, todavía no lo he asimilado, y dudo que lo haga por un tiempo”. Siga leyendo: Leyenda: el noruego Klaebo elevó a 10 su récord de medallas de oro olímpicas de invierno