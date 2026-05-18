Emiliano Calle: tras el éxito en el Interligas de natación se centra con miras a Juegos Centroamericanos

El Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026 no solo consolidó la hegemonía de Antioquia, sino que también sirvió para la consagración de nuevas figuras de la natación colombiana, como Emiliano Calle Bedoya, nacido en Rionegro y exaltado con la mejor marca técnica en la rama masculina del torneo en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 23.66. Para Emiliano, el triunfo tuvo un sabor doblemente especial, ya que además del récord, el destino le regaló un momento inolvidable: recibir la medalla de oro de manos de su madre, Magaly Bedoya, en plena celebración del Mes de las Madres. “Para nuestro departamento es un logro importante mantener por tercer año consecutivo el campeonato general; estamos muy felices y orgullosos por los resultados”, comentó un emocionado Emiliano. Con la mirada puesta en el futuro, el antioqueño —que tiene como referentes al colombiano Jorge Mario Murillo y al medallista olímpico suizo Noè Ponti— ya se prepara para sus próximos retos internacionales. Tras lograr las marcas en los 50 y 100 metros mariposa, aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana y a los Juegos Odesur. “Gracias a Dios pude hacer las marcas que necesitaba para estar en los Juegos Centroamericanos y los Odesur, donde espero que me vaya súper bien, porque quiero ir y darlo todo”, añadió el nadador.

Por ahora, Emiliano está dedicado totalmente a la natación, deporte al que llegó cuando tenía 9 años, después de pasar por disciplinas como karate, motocross, BMX y fútbol. Su decisión estaba entre el motocross y la natación, pero al final Emiliano se decidió por un deporte en el que se ha destacado por su capacidad, velocidad y destreza bajo el agua. Emiliano sueña con estar en unos Juegos Olímpicos; por eso, tras terminar el colegio, está dedicado a entrenar para mejorar sus marcas y seguir representando no solo a Antioquia, sino también a Colombia, con el objetivo de subirse a lo más alto del podio. Calle, quien ya ha sido medallista en Juegos Panamericanos en Asunción (bronce), Sudamericanos de la Juventud (plata y bronce), Mundial de la Juventud en Rumania, Panam Aquatics en Medellín y Juegos Bolivarianos en Perú (plata), espera llegar en su mejor forma a Centroamericanos y Odesur para buscar las medallas de oro en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa, en las que es especialista. Ahora, bajo la dirección de César Delgado, seguirá trabajando para mejorar su técnica y bajar sus tiempos, ya que su meta más cercana es consolidarse como la nueva joya de la natación nacional en la modalidad mariposa en las distancias de 50 y 100 metros.

El antioqueño Emiliano Calle Bedoya, a sus 18 años se consolida como una de las nuevas joyas de la natación paisa y nacional, en sus pruebas de los 50 y 100 metros mariposa. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Antioquia, tricampeón