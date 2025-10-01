Corte Constitucional falló a favor de la deportista trans Emiliana Castrillón la tutela contra la Liga Antioqueña de Voleibol

La Corte Constitucional falló a favor de la deportista Emiliana Castrillón Jaramillo la tutela que la voleibolista había instaurado contra la Liga Antioqueña de Voleibol por su exclusión del Torneo de la Liga, en el que ella competía con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La denuncia hecha por la deportista en mayo de 2024 se dio tras la decisión de la Liga, anunciada en una misiva el primero de abril de 2024 en el que le confirmaban que, “la Liga Antioqueña de Voleibol como organizador de los Torneos Departamentales 2024, ratificó el artículo 4 del reglamento de los torneos de Liga 2024-1, el cual expresa que, para la participación en una rama, se debe tener en cuenta la condición de género en los casos que sean necesarios, para ello en la rama masculina es necesario cumplir con la condición de haber nacido hombre, en la rama femenina, haber nacido mujer”.

Ante esta decisión, la deportista instauró una tutela para hacer valer sus derechos como atleta. Ahora, tras más de un año en el proceso, la Corte emitió el fallo que favorece a la deportista. En la misiva, la Corte afirma que “La Corte ordena a la Liga Antioqueña de Voleibol modificar su reglamento y advierte que, al momento de adoptar cualquier regulación sobre la participación de las deportistas trans, no podrá implementar medidas de exclusión plena”. De igual manera, expone que “de otro lado, le ordenó al Ministerio del Deporte que acompañe a la Liga en el proceso de modificación de su reglamento. Adicionalmente, deberá realizar una revisión de los reglamentos de las ligas de voleibol que se encuentran bajo su vigilancia para asegurar que estos se ajusten a los parámetros definidos por la Corte. En concreto, deberá verificar la inexistencia de medidas de exclusión plena”.

El análisis que hizo la Corte sobre el caso de Emiliana

La Sala Octava de Revisión, integrada por los magistrados Natalia Ángel Cabo, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, quien la presidió, “amparó los principios de buena fe y confianza legítima en relación con el derecho al deporte y los derechos a la igualdad, al deporte y a la identidad de género de la accionante”. “Tras un exhausto análisis, llegó a dos conclusiones. Primero, que no existe certeza científica respecto de la existencia de una ventaja competitiva de las atletas trans frente a las deportistas cisgénero y que las ventajas que pueden presentarse dependen de diversas variables vinculadas a la composición corporal; la capacidad de entrenamiento; la nutrición; el impacto del desarrollo hormonal y las terapias de supresión de testosterona; y el contexto de los y las deportistas”.

“Segundo, que se han planteado diferentes aproximaciones que se extienden entre aquellas que proponen la inclusión plena de las atletas trans, las que exigen su exclusión plena y las que proponen criterios de elegibilidad o un enfoque fundado en el contexto individual de las deportistas”. Por ello, “consideró que la Liga Antioqueña de Voleibol vulneró los derechos de la accionante debido a que, para el momento en el cual se notificó la modificación, la deportista se había inscrito en los “Torneos Departamentales 2024” y había participado en cuatro fechas en las competencias sin que se hubiera planteado ninguna objeción. Para la Corte, la Liga debió valorar el contexto en el cual la deportista desempañaba su actividad. En concreto, que (i) había participado en la disciplina por una década después de su transición; (ii) demostró que -aunque este no es un criterio único e infalible- sus niveles de testosterona son iguales o menores que los de las demás atletas; (iii) nunca había participado en una categoría diferente a la femenina; y (iv) no había presentado ningún incidente que diera cuenta de una ventaja deportiva y, mucho menos, de que su participación implicara un riesgo para las demás deportistas” Puede leer: Deportistas transgénero luchan contra la reglamentación para competir en alto nivel

Este ha sido el proceso de transición de Emiliana

“Nací sintiéndome mujer y a medida que crecía me fui haciendo más consciente de esa condición. Arranqué mi proceso en 2013 cuando participé en un reinado transformista para el show de mi graduación. Desde ese año me decidí a seguir siendo Emiliana. Las personas que me conocen desde pequeña ya saben que no me pueden llamar con mi anterior nombre, porque al cumplir la mayoría de edad cambié mi identidad. Además, inicié el proceso hormonal desde los 13 años, sin control médico, pero luego hice las cosas como era debido: fui al médico y comenzamos todo el tratamiento. Al principio fue con pastillas e inyecciones, y luego se optó solo por lo segundo. Cada año me hago el control de testosterona para poder participar en el Torneo del Suroeste y en 2020 me realicé la mamoplastia para aumentar el tamaño de mis senos”, comentó en 2024, Emiliana, quien juega en el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Emiliana (#3) en la fila inferior, junto a sus compañeras de equipo, en uno de los torneos que ha disputado. Hay que recordar que, desde hace una década, está dedicada al voleibol. FOTO CORTESÍA

Esto dice un especialista sobre el fallo a favor de Emiliana Castrillón

Consultamos a Félix Andrés Burgos, abogado especialista y profesor de Derecho Deportivo quien entregó su opinión y análisis de los alcances de este fallo y lo que representa para el país. ¿Qué significa este fallo para el deporte y para los atletas trans del país? “Significa un precedente primordial, porque desde el punto de vista desde la sociología moderna del deporte, el deporte se enfoca para la salud, para el medio urbano y ambiental, para el deporte electrónico y para el alto rendimiento y esto es un límite que se establece a la regulación que tienen entidades privadas y al mismo tiempo una advertencia a las ligas, Ministerio del Deporte y los Institutos de Deporte para integrar en sus políticas públicas a los personas transgénero para que se garanticen su derecho fundamental a la actividad física, la recreación y el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre”. ¿Considera que esta decisión se podría adoptar en otras ligas y en otros deportes en Colombia? “Claro, porque los deportes se rigen desde las federaciones internacionales deportivas, ya hay reglamentos con los criterios de elegibilidad para la participación de atletas Trans, por ejemplo, la UCI, World Atheletics y World Aquatics, por lo que en cada caso se habrá de analizar los requisitos y como el superior jerárquico a nivel internacional termina regulando y vinculando a sus pares nacionales (federación colombiana de Ciclismo, Atletismo y Natación, respectivamente)”. ¿Qué opina sobre las personas que siguen en contra de la presencia de deportistas trans en las competencias? “Depende de la dimensión deportiva en la que nos encontremos, este debate genera posturas en el derecho, el entrenamiento, los derechos humanos, la medicina y la genética, la gestión deportivas. De manera que está abierto, lo que hay que resaltar es que ya hay un fallo de la Corte Cosntitucional que es la única en Colombia que interpreta y salvaguarda la Constitución Política, particularmente, los Drrechos Fundamentales”.

