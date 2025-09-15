Emiliana Arango es la nueva número uno del tenis nacional y quinta en la historia con mejor ranquin WTA

La tenista antioqueña Emiliana Arango ascendió 33 casillas en el ranquin WTA y es la nueva número uno del tenis colombiano, por primera vez en su carrera, superando a Camila Osorio.
Emiliana, quien disputó la final del WTA 500 de Guadalajara, registra 1180 puntos y subió 33 casillas, para ubicarse este lunes en el puesto 53 de la clasificación de mujeres, que lidera Aryna Sabalenka con 11.225.
La otra colombiana entre las 100 mejores del mundo es Camila Osorio, que bajó 16 casillas y este lunes se ubica en el puesto 85 de la clasificación WTA, con 844 puntos.