x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emiliana Arango es la nueva número uno del tenis nacional y quinta en la historia con mejor ranquin WTA

La antioqueña es la segunda mejor suramericana del escalafón internacional de la WTA.

  • Emiliana Arango subcampeona del WTA 500 de Guadalajara. FOTO Cortesía Guadalajara
    Emiliana Arango subcampeona del WTA 500 de Guadalajara. FOTO Cortesía Guadalajara
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
15 de septiembre de 2025
bookmark

La tenista antioqueña Emiliana Arango ascendió 33 casillas en el ranquin WTA y es la nueva número uno del tenis colombiano, por primera vez en su carrera, superando a Camila Osorio.

Emiliana, quien disputó la final del WTA 500 de Guadalajara, registra 1180 puntos y subió 33 casillas, para ubicarse este lunes en el puesto 53 de la clasificación de mujeres, que lidera Aryna Sabalenka con 11.225.

Lea también: Con problemas físicos, Emiliana Arango perdió la final en Guadalajara, pero destronó a Camila Osorio como la número uno del país

La otra colombiana entre las 100 mejores del mundo es Camila Osorio, que bajó 16 casillas y este lunes se ubica en el puesto 85 de la clasificación WTA, con 844 puntos.

Según publicó la Federación Colombiana de Tenis, Emiliana con su puesto 53 alcanzó la quinta mejor posición de una tenista nacional, al lado Fabiola Zuluaga (16°), Camila Osorio (33°), Catalina Castaño (35°), e Isabel Fernández de Soto (43°); superando a Mariana Duque (66°).

En 2002 Fabiola Zuluaga fue ranquin 16, en 2022, Camila Osorio llegó al puesto 33, en 2006 Catalina Castaño fue casilla 35 y en 1975 Isabel Fernández fue casilla 43.

Emiliana en el Top-100

Emiliana, quien ingresó al Top-100 en el 3 de marzo de 2025, ha tenido un gran año, ya que en marzo fue finalista en Mérida y ahora, acaba de ser subcampeona en Guadalajara. Además, en febrero fue campeona en Cancún, tras ganarle a Carson Branstine con parciales de 6-2 y 6-1.

En su primer año en el Top-100, Emiliana participó en sus primeros Grand Slam, ya que actuó en US Open y Wimbledon cayó en primera ronda, mientras que en Roland Garros avanzó a segunda ronda. En el Open de Australia aún no ha debutado, pero en 2026 podría estar gracias a su posición en la WTA.

Siga leyendo: Camila Osorio perdió y se despidió de Guadalajara: ahora se concentra en el WTA 500 de Beijing

Pero además de hablarse de Emiliana por su nuevo ranquin, su nombre sonó con bastante eco desde el domingo, cuando, a pesar de los fuertes dolores que sentía, disputó la final de Guadalajara, casi deshidratada por una intoxicación que la afectó desde la noche del sábado.

Temas recomendados

Deportes
Tenis
Deportistas
WTA
Tenistas
México
María Camila Osorio
Aryna Sabalenka
Emiliana Arango
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida