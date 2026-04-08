Emanuel Otálvaro es el número tres del Mundo en el ranquin juvenil de la World Table Tennis

El antioqueño Emanuel Otálvaro García ya es tercero en el ranquin mundial de la World Table Tennis-WTT, en la categoría de los 17 años, a pesar de tener tan solo 15 años.
El nacido en Rionegro, ocupa el tercer lugar del podio del ranquin de los 17 años que lidera Ryuusei Kawakami de Japón, número uno del mundo con 13365 puntos, seguido por el iraní Benjamin Faraji (8520) y Emanuel Otálvaro de Colombia con 7570 unidades.
Emanuel, quien ya fue número uno del mundo en la categoría 15 años, sigue sumando puntos para avanzar en la clasificación, ahora de los 17 años, para volver a ser el mejor del mundo, pues esa es una de sus metas en la actualidad.