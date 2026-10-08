Egan no se retira del ciclismo: “Quiero dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”

Más allá de las dificultades personales que está viviendo, Egan Bernal dejó claro este jueves que seguirá firme en el ciclismo de alta competencia y que, por ahora, su misión es continuar en el equipo en el que ganó reconocimiento mundial, el Netcompany Ineos.

Durante esta semana, algunos medios europeos informaron que esta podría ser la última temporada del corredor colombiano, de 29 años, campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021. Sin embargo, el propio Bernal salió al paso de esas versiones y aclaró su situación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El ciclista de Zipaquirá aseguró que tiene contrato con la escuadra británica hasta finales de 2029 y que su objetivo es comenzar la próxima temporada. De esta manera, frenó las especulaciones sobre un eventual retiro al término de la campaña 2026.

“Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, expresó Bernal.

El colombiano reconoció que después de tantos años en el ciclismo siente que le ha entregado al deporte los mejores años de su vida y que durante ese recorrido ha afrontado sacrificios, triunfos y momentos difíciles.

Bernal señaló que mira su trayectoria con tranquilidad y orgullo.

“He ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada”, manifestó.

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El campeón también explicó que su relación con el ciclismo ha cambiado con el paso de los años. Más allá de los resultados, las victorias y los sacrificios que exige la alta competencia, ahora busca encontrar motivaciones que le permitan disfrutar nuevamente del camino.

“Con el tiempo también he aprendido que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama”, afirmó.

Por esa razón, Bernal decidió ponerle punto final a su temporada después del Tour de Francia. Según explicó, necesitaba un periodo para descansar, desconectarse de la competencia y recuperar la tranquilidad que, en medio del exigente calendario, puede perderse.

“He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, indicó.

La decisión se produce después de una campaña en la que Bernal volvió a mostrar momentos importantes, entre ellos la conquista del Campeonato Nacional de ruta en Zipaquirá. Posteriormente, el corredor no participó en el Mundial de Montreal, al explicar que presentaba una sobrecarga muscular.

Además, durante el año terminó su relación sentimental de varios años con la médica veterinaria María Fernanda Motas, situación que también ha marcado su vida personal. No obstante, en su mensaje Bernal centró la atención en la necesidad de encontrar tranquilidad y claridad para afrontar lo que viene.

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El colombiano tampoco quiso anticipar cómo serán sus próximos años como corredor. Prefirió dejar abierta esa respuesta y concentrarse en recuperar las condiciones necesarias para volver a competir al máximo nivel.

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“No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”, sostuvo.

Lo que sí tiene claro es que, si continúa sobre la bicicleta, quiere hacerlo con ambición y con las condiciones necesarias para volver a ser competitivo.

“Mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, explicó.

Por lo tanto, Egan Bernal no habla de despedida. Habló de pausa, descanso y de recuperar fuerzas.

“Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, concluyó.

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