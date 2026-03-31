¿Es cierto que David Alonso llegará a MotoGP en 2027? Esto es lo que se sabe y lo que responde su equipo

El mercado de fichajes de MotoGP vuelve a agitarse con fuerza y, una vez más, los movimientos apuntan a una nueva generación de talento que promete marcar época. En el centro de todas las miradas aparece el colomboespañol David Alonso, una de las mayores promesas del motociclismo mundial, cuyo posible salto a la categoría reina está generando un auténtico terremoto.
El joven piloto, campeón de Moto3 en 2024 y hoy en Moto2, suena con insistencia como futuro integrante del equipo oficial Honda, donde formaría una dupla estelar junto al francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021 y considerado el fichaje estrella de la marca japonesa para el próximo curso.