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¿Es cierto que David Alonso llegará a MotoGP en 2027? Esto es lo que se sabe y lo que responde su equipo

El MotoGP se sacude con fuerza ante la posible llegada de David Alonso al equipo Honda. La joven promesa colombiana apunta a la categoría reina en un movimiento que podría cambiar el futuro de la parrilla y provocar un efecto dominó entre varios pilotos.

  • David Alonso fue cuarto tras una espectacular remontada en el último Gran Premio de Moto2, en Estados Unidos. FOTO Aspar Team
    David Alonso fue cuarto tras una espectacular remontada en el último Gran Premio de Moto2, en Estados Unidos. FOTO Aspar Team
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 39 minutos
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El mercado de fichajes de MotoGP vuelve a agitarse con fuerza y, una vez más, los movimientos apuntan a una nueva generación de talento que promete marcar época. En el centro de todas las miradas aparece el colomboespañol David Alonso, una de las mayores promesas del motociclismo mundial, cuyo posible salto a la categoría reina está generando un auténtico terremoto.

El joven piloto, campeón de Moto3 en 2024 y hoy en Moto2, suena con insistencia como futuro integrante del equipo oficial Honda, donde formaría una dupla estelar junto al francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021 y considerado el fichaje estrella de la marca japonesa para el próximo curso.

David Alonso es considerado por muchos especialistas como un piloto fuera de lo común, de esos que aparecen muy pocas veces en una generación. Su irrupción ha sido comparada —con la debida cautela— con figuras como Valentino Rossi, Marc Márquez o el emergente Pedro Acosta, lo que da una idea del nivel de expectativas que genera.

El interés que despierta es total. Prácticamente todas las fábricas han seguido de cerca su evolución, pero, según diversas informaciones procedentes de España, habría sido Honda quien ha tomado la delantera en la carrera por hacerse con sus servicios. De hecho, el piloto habría tenido la posibilidad de elegir entre varios equipos y habría optado por el proyecto de la marca japonesa.

La posible llegada de Alonso no solo representa una apuesta de futuro para Honda, sino que también tendría consecuencias directas en la actual estructura del equipo oficial. Joan Mir, campeón de MotoGP en 2020, y Luca Marini, actuales pilotos del equipo, quedarían en una posición comprometida.

Según se ha informado desde el entorno del campeonato, Marini contaría con una atractiva oferta de Yamaha, mientras que Mir podría verse obligado a buscar un nuevo asiento en la parrilla, en un mercado cada vez más reducido y competitivo.

Un paso histórico para Colombia

De concretarse la operación, David Alonso se convertiría en el segundo piloto colombiano en competir en MotoGP, siguiendo los pasos de Yonny Hernández, quien participó en la categoría entre 2012 y 2016 con el equipo Pramac Racing. Este hito reforzaría aún más el crecimiento del motociclismo colombiano en la escena internacional.

Prudencia ante los rumores

Pese al revuelo mediático, desde su actual equipo, el CFMoto-Aspar Team, han llamado a la calma. Consultados sobre las informaciones que circulan, han asegurado que, por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación: “Son solo rumores por ahora. No es oficial, eso seguro”.

Mientras tanto, el nombre de David Alonso sigue ganando peso en el mercado y su posible salto a MotoGP se perfila como uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Si se confirma, no solo marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que podría redefinir el futuro competitivo de Honda en la categoría reina.

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