David Alonso disputa su última carrera de Moto2 del año: hora y dónde ver al colombiano en el Gran Premio de Valencia

El colombiano está en la séptima casilla de la clasificación de pilotos.

  • El colombiano David Alonso (80), disputará su última carrera de temporada en Moto2, en Valencia, España. FOTO: GETTY
Luz Élida Molina Marín
14 de noviembre de 2025
El piloto colombiano David Alonso disputa este fin de semana el último Gran Premio de Moto2 de la temporada, lo hará en su casa, en Valencia, España, donde esperar cerrar, su primer año en la categoría intermedia de MotoGP de la mejor manera.

Alonso, quien ha logrado cinco podios en 2025, y ocupa la séptima casilla de la clasificación de pilotos, sueña con tener un buen resultado en Valencia, la casa de su equipo, en el año de debut en Moto2.

El colombiano, que venía de batir récords en Moto3, y de ser campeón, tuvo un arranque complicado, pero poco a poco fue tomando el nivel que requería su nueva categoría y en el segundo semestre del año, alcanzó sus mejores resultados.

“Tendremos que ser ágiles físicamente y eso nos vendrá bien para trabajar el pilotaje. Es la última carrera, tenemos que estar concentrados porque hay muchos eventos fuera de lo estrictamente deportivo. Puede haber más distracciones y es ahí cuando pueden llegar las caídas tontas y los errores”, le dijo Alonso a la página de su equipo.

“Es importante estar en nuestra propia burbuja para tener los cinco sentidos cada vez que nos subimos a la moto y disfrutar del final de temporada”, agregó el colombiano.

Alonso ha logrado una victoria y otros cuatro podios, tres de ellos consecutivos en las tres últimas carreras; y por ello, tiene las mejores sensaciones para cerrar de la mejor manera su año.

La competencia de MotoGP se podrá ver en el país a través de ESPN y Disney + desde las 5:00 a.m., este sábado, cuando se corre la clasificación, y el domingo desde la misma hora para la competencia central.

ESPN transmite desde esa hora, tanto Moto2 con las competencias de Moto3 y MotoGP, todas cierran su temporada en Valencia, España.

