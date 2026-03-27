¡Arrancó con pie derecho!: David Alonso brilla en las prácticas del Gran Premio de Las Américas

David Alonso anhela conseguir la victoria el próximo domingo en la carrera de Moto2 de Austin para dar un golpe de autoridad. Con toda esa presión de por medio, arribó al estado de Texas después de sumar puntos tras hacerse con el noveno lugar en el Gran Premio de Goiania (Brasil). Alonso sufrió una caída que lo alejó de sumar puntos en carrera en su primera salida del año en Tailandia; sin embargo, el colombo-español y su equipo, el Aspar Team, se han preparado para luchar por el título mundial en este 2026.

Este viernes 27 de marzo, David puso a prueba su moto Kalex de fabricación alemana en el asfalto del Circuit of The Americas (COTA). En las prácticas 1, firmó un segundo lugar, se mostró imponente y con control total de la máquina, logrando un tiempo de 2 minutos 7,595 segundos, quedando solo a 0,055 milésimas del tiempo marcado por el italiano Celestino Vietti.