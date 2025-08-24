x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Histórico! David Alonso logra su primer triunfo en Moto2; así fue su victoria en el GP de Hungría

El motociclista campeón de Moto3 se convierte en el primer colombiano en conseguir un triunfo en la categoría Moto2

  • Así celebró David Alonso su primer triunfo en la categoría Moto2. Fotos: GETTY
    Así celebró David Alonso su primer triunfo en la categoría Moto2. Fotos: GETTY
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

24 de agosto de 2025
bookmark

Por primera vez la bandera de Colombia se iza en lo más alto del podio de la categoría Moto2 del motociclismo. El piloto David Alonso logró su primer triunfo de la categoría en el Gran Premio de Hungría.

Su victoria llegó tras una vibrante carrera en donde logró sobreponerse a los pilotos Diogo Moreira y Manuel González quienes fortalecieron la persecución buscando el primer puesto. Tan sólo un segundo separó al colombiano de sus dos perseguidores sobre la línea de meta.

Lea también: Video | Impresionante salto del medallista olímpico Luc Ackermann entre dos carros en movimiento

Este triunfo era lo más esperado por Alonso, quien luego de ser campeón del Moto3 el año pasado, se estrenaba en este 2025 en el Moto2, una categoría mayor que lo acerca a la gran carpa del motociclismo.

En esta carrera celebrada en el Balaton Park en Hungría, el colombiano había salido en la octava posición tras una sesión de clasificación en donde no tuvo su mejor desempeño, sin embargo, gracias a su agresividad en la pista y al trabajo con su equipo, poco a poco fue escalando posiciones en la carrera.

Faltando 3 vueltas para finalizar el Gran Premio, el piloto de 19 años logró lanzar su ataque y superar al español Manuel González, quien sobrepasada la bandera de cuadros terminó en el tercer lugar.

Este triunfo se convierte en un hecho histórico para el deporte colombiano, pues es la primera vez que la bandera tricolor se ve en lo más alto del podio en esta categoría. Hasta el momento la mejor posición de Alonso en una carrera había sido un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña.

Con esta victoria, Alonso ascendió tres casillas en la Clasificación General del Moto2, pasando del puesto 17 al 14 con 68 puntos. El español Manuel González sigue siendo el líder con 204 unidades.

Ahora Alonso buscará más triunfos para seguir subiendo casillas. Cada victoria en esta categoría le dará 25 puntos que permitirían seguir destacándose en la Clasificación General. Su próxima carrera será en el Gran Premio de Cataluña el próximo 7 de septiembre.

Siga leyendo: “Me pudieron las ganas”: David Alonso sufrió aparatosa caída en Gran Premio de Austria de Moto2; iba tercero

Temas recomendados

Deportes
Motociclismo
MotoGP
motos
Moto2
Europa
David Alonso
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida