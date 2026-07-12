Un bache dejó a David Alonso sin podio en el GP de Alemania de Moto2

Sachsenring, el mítico circuito alemán, acogió la undécima fecha del Mundial de Moto2 en la temporada 2026. Al país europeo llegó David Alonso, una semana después de conseguir su primer triunfo en el año en Assen, la catedral del deporte motor en Países Bajos. Este domingo 12 de julio, el piloto colombiano largó en la octava posición y empezó a remar de forma correcta hasta posicionarse en la cuarta casilla a ocho vueltas del final, pero su impresionante manejo de carrera no fue suficiente contra el bache de la curva 3.

La competición de este domingo inició de la mejor forma para el motorista nacido en Madrid hace 20 años. Tras una buena demostración en entrenamientos libres donde registró el segundo mejor tiempo con 1m22s475, Alonso perdió un poco de confianza de cara a la carrera dominical cuando cayó al octavo puesto en la Qualy 2 del sábado 11 de julio en la pista de Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania.

Se califica un excelente arranque dominguero para David porque en la largada se hizo con dos posiciones, pasando desde el 8° lugar hasta el 6° y en el segundo giro superó al líder del campeonato, el español Manu González, quien permanecería detrás del número 80 del Aspar Team hasta que se tuvo que retirar.

Con el paso de las vueltas, los cinco primeros de adelante no se movieron hasta la decimoséptima vuelta, donde el corredor colomboespañol se hizo grande en el adelanto, tal como en Países Bajos hace una semana. Su víctima esta vez fue Senna Agius, manteniendo un ritmo de 1m23s467 por vuelta, por lo que era cuestión de tiempo pasar de ese cuarto lugar al podio.

La estrategia del Aspar Team con Alonso y Dani Holgado estaba funcionando a la perfección. Sosteniendo la velocidad y confiando en la calidad de las llantas Pirelli, se preveía su mejor rendimiento para los últimos pasos por el óvalo de Sachsentring, sin embargo, ni el equipo español ni el campeón de Moto3 en 2024 se percataron de la imperfección de la pista en la curva y, en la vuelta 18, David Alonso cayó al asfalto.