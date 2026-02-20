Petro firma decreto transitorio y mantiene el mínimo en $2 millones: esta es su justificación técnica

El presidente Gustavo Petro firmó el nuevo decreto transitorio que fija el salario mínimo legal para 2026 en $2 millones, luego de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado. Este aumento regirá mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo. Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que el Ejecutivo incorporó todos los ajustes técnicos solicitados por el alto tribunal y que el documento —identificado como decreto 0159 de 2026— será remitido nuevamente a esa corporación. “El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, indicó el mandatario. El documento fue entregado al Consejo de Estado. Lea también: Con recurso de súplica, Gobierno busca levantar suspensión del salario mínimo, ¿de qué se trata?

¿Cómo se compone el aumento del 23%?

En el decreto se lee que la cifra final del incremento, equivalente al 23%, resulta de sumar dos componentes: una base económica de 13,6% y un 9,4%, que obedece a “un cierre de la brecha parcial con el salario vital”. Según el Gobierno, la decisión no es arbitraria, sino que responde a una “traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables” con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y contribuir a la reducción de la desigualdad. Lea también: ¿Petro podrá justificar su ‘fórmula’ para aumentar 23% el salario mínimo ante el Consejo de Estado? Hay que tener claro que el aumento del 13,4%, obedece a los criterios técnicos que históricamente se conocen en Colombia y que están consignados en la Ley 278 de 1996: inflación proyectada 5,3%, productividad de 0,91%, contribución de salarios al ingreso nacional de 2,81%, una contribución de salario al ingreso nacional de 1,65%, y un crecimiento estimado del PIB del 2,90%.

Un 9,4% del salario mínimo es para cerrar la brecha con el salario vital

En el decreto se explica que el llamado “cierre de brecha parcial” es un componente técnico y constitucional incluido en el incremento del salario mínimo con el objetivo de reducir, de forma gradual, la diferencia entre el salario mínimo legal y el denominado “salario vital” o de suficiencia.

Este concepto parte de la premisa de que el ingreso de un trabajador no debe limitarse a una remuneración básica, sino que debe ser suficiente para cubrir una canasta de vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud y educación para él y su familia.

El fundamento técnico del mecanismo se apoya en estudios de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecieron que el costo de vida de un hogar promedio en Colombia supera el salario mínimo vigente. Según ese análisis, existe una brecha total del 23% entre la canasta asociada al salario mínimo de 2025 y la canasta vital de referencia. Para evitar un ajuste discrecional, el Gobierno aplicó una fórmula basada en los parámetros económicos tradicionales definidos en la Ley 278, que suman 13,6%. Esa cifra se restó de la brecha total del 23%, lo que arrojó un 9,4%. Ese porcentaje corresponde específicamente al componente denominado “cierre de brecha parcial” dentro del aumento total del 23% decretado para 2026. Se le denomina “parcial” porque no elimina completamente la diferencia en un solo año. La intención es avanzar progresivamente hacia la suficiencia material del ingreso, sin afectar la estabilidad económica ni el empleo. De acuerdo con las fuentes citadas, tras el ajuste aún quedaría una brecha pendiente estimada en 4,54%, que podría abordarse en vigencias futuras. Entérese: MinTrabajo confirma que decreto provisional del salario mínimo mantendrá aumento del 23,7%

Sobre el salario vital

El documento justifica que hizo cálculos basados en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane y en estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con el documento, aplicada la ecuación con datos de la encuesta, la OIT determinó que para un hogar de cuatro miembros el salario vital debería ser de $2.147.731 y para un hogar de tres integrantes de $1.658.957. Teniendo en cuenta que el promedio de miembros por hogar en Colombia es de aproximadamente tres personas —2,86 según el Dane en 2024— el Gobierno tomó como referencia el valor correspondiente a tres integrantes, es decir, $1.658.957, y no el calculado para cuatro personas. Ese valor fue ajustado por la inflación estimada para 2025, de 5,3%, lo que arrojó un resultado de $1.746.882, que se ajusta a 1.750.905, lo que significa un incremento de $327.405.

