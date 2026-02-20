Abecé si es testigo electoral: funciones, límites y nuevas herramientas

Durante las elecciones, en las mesas de votación, hay una figura fundamental para la transparencia: el testigo electoral. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los testigos son los “veedores naturales del proceso electoral” y ejercen una función pública transitoria en representación de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos.
En el engranaje del sistema electoral colombiano, cada actor cumple una función específica. Los jurados administran la mesa, los ciudadanos ejercen su derecho al voto, las autoridades coordinan y supervisan, y los testigos observan. Esa observación, aunque pueda parecer discreta, cumple un papel determinante en la cadena de confianza que sostiene una elección.
La sola presencia de un testigo electoral tiene un efecto preventivo. Al saber que hay personas acreditadas revisando cada procedimiento, se refuerza la obligación de cumplir estrictamente los protocolos establecidos. No se trata de desconfiar del sistema, sino de fortalecerlo a través de controles cruzados. En ese sentido, el testigo actúa como un puente entre las campañas y la institucionalidad. Está allí en representación de una colectividad política, pero opera dentro de un marco legal definido por la autoridad electoral.