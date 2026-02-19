Mientras Iván Cepeda se ausenta de debates, Roy Barreras capitaliza respaldos clave: ¿cómo afecta a la izquierda?

En ausencia del candidato presidencial Iván Cepeda, fue Gustavo Bolívar –y ni siquiera su jefa de debate, la senadora María José Pizarro–, quien tuvo que encarar este jueves una discusión radial en vivo con la también candidata Paloma Valencia.
Si bien el foco fue la reforma pensional y cada quien expuso sus posturas y críticas, lo que más llamó la atención tras el debate es que fuera Bolívar –y no Cepeda, el aspirante formal y quien busca enarbolar las banderas del petrismo– quien defendió las tesis del Gobierno como un candidato en campaña. El vacío se sintió, pero no es nuevo.
Desde el mismo 26 de octubre, cuando ganó la consulta del Pacto Histórico, Cepeda anunció enfáticamente que no iría a debates “a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrar”. En efecto, marginado de este tipo de espacios y enfatizando en el discurso en plaza pública, la campaña ha procurado que el candidato se pronuncie desde sus redes e incluso, que desde allí debata asuntos como el decreto del salario mínimo.