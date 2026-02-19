Mientras Iván Cepeda se ausenta de debates, Roy Barreras capitaliza respaldos clave: ¿cómo afecta a la izquierda?

En ausencia del candidato presidencial Iván Cepeda, fue Gustavo Bolívar –y ni siquiera su jefa de debate, la senadora María José Pizarro–, quien tuvo que encarar este jueves una discusión radial en vivo con la también candidata Paloma Valencia. Si bien el foco fue la reforma pensional y cada quien expuso sus posturas y críticas, lo que más llamó la atención tras el debate es que fuera Bolívar –y no Cepeda, el aspirante formal y quien busca enarbolar las banderas del petrismo– quien defendió las tesis del Gobierno como un candidato en campaña. El vacío se sintió, pero no es nuevo. Desde el mismo 26 de octubre, cuando ganó la consulta del Pacto Histórico, Cepeda anunció enfáticamente que no iría a debates “a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrar”. En efecto, marginado de este tipo de espacios y enfatizando en el discurso en plaza pública, la campaña ha procurado que el candidato se pronuncie desde sus redes e incluso, que desde allí debata asuntos como el decreto del salario mínimo.

¿Qué impacto puede tener en la percepción pública que el puntero y favorito en las encuestas no haya participado hasta ahora en debates electorales? Para la politóloga María Alejandra Arboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública, la ausencia de quien lidera en unos comicios “perjudica la posibilidad que los ciudadanos puedan tomar una decisión más informada, especialmente aquellos indecisos, pero también evita que se puedan contrastar posturas”. Para la analista, detrás de este tipo de determinaciones podría persistir cierto temor de que un candidato “cometa una embarrada que le cueste en las encuestas” o simplemente porque consideran que, justo por ser puntero, “no debe ir a debates”. A su turno, el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, advierte que el país aún no está “en un momento de debates”, teniendo en cuenta que la oferta política “no se ha depurado lo suficiente”. Por ello, confía que este tipo de discusiones se intensifiquen después de las consultas de marzo. “En la actualidad no se puede hacer un debate, básicamente porque son demasiados los candidatos y si hay que invitar a todo el mundo se va a volver una cosa un poco inocua y no habría tiempo para discutir absolutamente nada”, agrega, precisando que, después del 8 de marzo, sí será menester contar con la participación de Cepeda en este tipo de escenarios.

Lo cierto es que mientras el candidato del Pacto Histórico permanece ausente y se concentra en giras regionales para dar discursos desde plazas públicas, otros aspirantes como Roy Barreras –quien se disputa la bendición del petrismo–, comienza a sumar sendos respaldos de sectores que, en teoría, deberían estar alineados con Cepeda, quien de antaño representa sus luchas y consignas. Una muestra de ello es lo ocurrido con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los sindicatos más grandes del país y uno de los baluartes del propio Petro, que se decantó por apoyar a Barreras. Lo anterior, estaría dejando en evidencia las fracturas y divisiones que se siguen perpetuando en la izquierda con miras a los comicios. “Roy es el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen para profundizar las reformas sociales y para armar un equipo en el Congreso que permita que las reformas tan anheladas se materialicen”, destacó Francisco Maltés, expresidente de la CUT. Lo propio hizo la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes de Ecopetrol, que sostuvo que el exembajador es “la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda”.