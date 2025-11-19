x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El gesto de Daniel Muñoz: salió de la concentración de la Selección para asistir al funeral de un amigo en Bello

El jugador de la Selección Colombia fue visto en las calles del municipio de Bello, Antioquia, para dar una sentida despedida tras la muerte de un amigo cercano.

  • Daniel Muñoz pidió permiso para dejar la concentración en Miami tras la muerte de un allegado. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Daniel Muñoz pidió permiso para dejar la concentración en Miami tras la muerte de un allegado. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 6 horas
bookmark

La repentina salida de Daniel Muñoz de la concentración de la Selección Colombia en los Estados Unidos, justo antes del juego ante Australia, sorprendió a la opinión pública, que inicialmente recibió la noticia sin detalles oficiales sobre los motivos.

Sin embargo, horas después, se reveló la razón profundamente personal y conmovedora del lateral derecho del Crystal Palace para viajar de urgencia a su tierra natal en Antioquia.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se limitó a informar el pasado domingo que Muñoz abandonaba la concentración por “motivos personales de fuerza mayor”, la verdad salió a la luz gracias a videos que circularon rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, el futbolista fue visto en el municipio de Bello, participando en una ceremonia fúnebre este martes 18 de noviembre.

Relacionado: Daniel Muñoz abandonó la concentración de la Selección Colombia por motivos familiares

Muñoz estaba cargando el ataúd de un allegado muy cercano, identificado por fuentes extraoficiales como uno de sus mejores amigos de infancia, Sebastián Ríos.

Ríos habría fallecido por una pancreatitis, de acuerdo con la revista Semana.

“Era ese ser humano, humilde, feliz, desinteresado aún yo siendo entre paréntesis, quizás lo que soy nos conocimos desde cero cuando no teníamos nada y a día de hoy seguimos conservando esa linda amistad que nos llevó a vivir momentos felices”, dijo Muñoz en el funeral.

Este doloroso evento personal fue el motivo para que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, le concediera un permiso especial para ausentarse.

@12ldssti

Daniel Mi líder ,mi hermanito , Mi lateral siempre somos los 6 y siempre vamos hacer los mismos desde antes de la fama a despues de la Fama 🙏⚔️🦾

♬ sonido original - Taylor Smith

La decisión de la FCF y del cuerpo técnico de apoyar al jugador en este difícil momento ha sido ampliamente elogiada por el público, que ha manifestado su solidaridad con Muñoz.

Por ahora, se espera que Daniel Muñoz se reincorpore a su club en Inglaterra una vez que haya cumplido con sus asuntos personales.

Siga leyendo: Victoria de Colombia 3-0 ante Australia, en el cierre de juegos amistosos en el 2025

@jailer.valencia.o

♬ sonido original - Jailer Valencia osorio

Temas recomendados

Selección Colombia
Fútbol
Antioquia
Daniel Muñoz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida