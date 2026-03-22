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Colombia conquistó el Panamericano de ruta 2026 en Montería; Costa Rica ganó la prueba final

El certamen concluyó este domingo con sorpresa tras triunfo en la prueba de fondo élite del costarricense Jason Huertas. El mejor colombiano fue Fernando Gaviria, quien quedó de quinto.

  • El antioqueño Juan Esteban Sánchez, campeón en juvenil, fue una de las figuras del Panamericano en Córdoba. Foto Cortesía Ánderson Bonilla
    El antioqueño Juan Esteban Sánchez, campeón en juvenil, fue una de las figuras del Panamericano en Córdoba. Foto Cortesía Ánderson Bonilla
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Con un sabor agridulce terminó la Selección Colombia su participación en el Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta que, luego de 15 años, volvió a tener como sede a Colombia.

Después de Antioquia-2011, Montería recibió por una semana a cerca de 350 deportistas de 29 países en el certamen que, finalmente, ganó el elenco anfitrión, confirmando que este potencia del pedalismo en el continente.

La Selección Colombia, dirigida por David Vargas, fue primera del medallero con 4 oros, una plata y tres bronces, seguida por México (2-3-2) y Chile (1-2-2).

Lea: La sentida carta de despedida de Nairo Quintana: le dirá adiós al ciclismo este año

Si bien en el representativo local hubo alegría por eso, también se lamentó no ganar la prueba élite de fondo masculina que cerró el evento, en la cual dio la sorpresa ayer el costarricense Jason Huertas, quien en un cerrado sprint, y tras un recorrido de 207 kilómetros en Montería, se impuso con un tiempo de 4h:31.44.

Lo escoltaron el podio el mexicano César Macías, plata, y el argentino Leonardo Cobarrubia, bronce. El paisa Fernando Gaviria fue quinto y Álvaro Hodeg, quien había sido el último campeón panamericano en Uruguay, terminó séptimo.

Los colombianos que subieron al podio durante el campeonato fueron, en contrarreloj, José Manuel Posada, en juvenil, y Walter Vargas, en élite; Salomé Vargas y Juan Esteban Sánchez, en juvenil. Los cuatro ganaron preseas de oro. Entre tanto, en juvenil damas, Estefanía Castillo fue plata y Lineth García, bronce, en contrarreloj. Jerónimo Calderón, fue bronce en la categoría sub-23, lo mismo que Diana Peñuela, en la ruta femenina.

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