Mariachis y cumbia: así recibió Guadalajara a la Selección Colombia con James Rodríguez cantando ‘El Rey’

La Selección Colombia ya está en Guadalajara para disputar el Mundial 2026 y fue recibida entre banderas, cumbia, mariachis y cientos de aficionados que esperaron durante horas para ver a los jugadores, especialmente a Camilo Vargas, el arquero del Atlas que se ha convertido en uno de los ídolos deportivos de la ciudad.
Después de completar su preparación en San Diego con una victoria 2-0 sobre Jordania, la delegación colombiana aterrizó en Guadalajara durante la tarde del pasado miércoles 11 de junio. El traslado hacia el hotel de concentración tomó más tiempo de lo previsto, pero eso no impidió que decenas de aficionados permanecieran durante horas en las afueras del lugar con camisetas de Colombia, banderas, trompetas y sombreros vueltiaos.
Entérese: La Selección ya tiene la bandera del país: así fue la “ceremonia de envío” antes de viajar a Norteamérica 2026 en Bogotá