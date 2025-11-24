Colombia sumó 28 medallas en el arranque de los Juegos Bolivarianos en Perú

La delegación colombiana ganó 28 medallas en el primer día de competencias en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, en las sedes de Ayacucho, Ica, Callao y Lima. Colombia sumó nueve oros, 16 platas y tres bronces en levantamiento de pesas, natación, mountain bike, lucha y tiro deportivo. Este lunes siguen las emociones de las justas en las que el país espera ser campeón general, siendo Venezuela el país con el cual tendrá esa lucha medalla a medalla. Los primeros en celebrar con oro fueron los ciclomontañistas Iván Felipe López y Ana María Roa; mientras que su compañera de delegación, Diana Pinilla, logró la plata en la prueba de cross-country.

Las alegrías para la delegación nacional continuaron en el Polideportivo 03 de la Videna con las preseas de levantamiento de pesas logradas por Héctor Viveros, Rohelys Galvis y Héctor Armando García, quienes se proclamaron campeones bolivarianos. Viveros en los 60 kilogramos, Galvis en 53 y García en los 65 se destacaron como campeones en arranque y subcampeones del envión, mientras que Andrés Manzano en los 71 kilogramos consiguió dos platas y finalmente, Gelen Torres logró el bronce del arranque de los 58 kilogramos. Colombia espera ser el campeón general de las pesas, disciplina en la que cuenta con dos medallistas olímpicos, Mari Leivis Sánchez y Yeison López, quienes aún no han competido.

Luego el turno fue para la lucha y la natación, deportes en los que el país siguió sumando medallas, en el Centro Acuático de la Videna, la natación carreras cosechó 12 preseas en su primera salida. De este total tres medallas fueron de oro logradas por a Laura Melo en los 200 metros combinado y 50 metros espalda, mientras que Gabriel Arias ganó en los 50 metros espalda. En esta disciplina también se ganaron medallas de plata con Tiffany Murillo, Sebastián Camacho, Stefanía Hurtado, Jorge Mario Murillo, Anthony Rincón y los relevos femenino y masculino 4X200 (Karen Durando, Tiffany Murillo, Jasmin Pistelli y M Cabezas) y ((Santiago Arteaga, Cardenio Fernández, David Arias y Sebastián Camacho); mientras que los bronces fueron ganados por Cardenio Fernández y Juan Daniel García.

Otro escenario que fue testigo de las primeras preseas nacionales en la lucha, fue el Velódromo de la Videna, allí Jair Alexis Cuero ganó el oro en los 77 kilogramos y también se celebraron las platas de Julián Horta en 67 kg. y Carlos Muñoz en los 87 kilogramos, todas esas medallas en la modalidad de grecorromana. Finalmente, en el Polígono de Tiro Las Palmas, el tiro deportivo fue el escenario donde s celebró la medalla de plata del equipo masculino de pistola de aire conformado por Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Rivera y Armando Gómez.

¿Quiénes ganaron medalla de oro para Colombia en Juegos Bolivarianos?

Ciclismo MTB Ana María Roa – cross country mujeres Iván Felipe López – cross country hombres Levantamiento de Pesas Héctor Andrés Viveros – 60 kg. masculino, arranque Héctor Armando García – 65 kg. masculino, arranque Rohelys Galvis – 53 kg. femenino, arranque Lucha Greco-Romana Jair Alexis Cuero – 77 kg. Natación Carreras Laura Melo – 200 m. combinado femenino Laura Melo – 50 m. espalda femenino Gabriel Arias – 50 m. espalda masculino

¿Quiénes lograron las medallas de plata para Colombia?

Tiro Deportivo – Pistola Aire 10 m Equipos Sebastián Sánchez – Juan Rivera – Armando Gómez Ciclismo MTB Diana Pinilla – cross country mujeres Levantamiento de Pesas Rohelys Galvis – 53 kg. femenino, envión Héctor Andrés Viveros – 60 kg. masculino, envión Héctor Armando García – 65 kg. masculino, envión Andrés Felipe Manzano – 71 kg. masculino, arranque Andrés Felipe Manzano – 71 kg. masculino, envión Lucha Greco-Romana Carlos Muñoz – 87 kg. Julián Horta – 67 kg. Natación Carreras Tiffany Murillo – 800 m. libre femenino Sebastián Camacho – 800 m. libre masculino Stefania Hurtado – 100 m. pecho femenino Jorge Mario Murillo – 100 m. pecho masculino Anthony Rincón – 50 m. espalda masculino Relevo 4×200 libre femenino: Karen Durango – M. Cabezas – Tiffany Murillo – Jasmin Pistelli Relevo 4×200 libre masculino: Santiago Arteaga – Cardenio Fernández – David Arias – Sebastián Camacho

Ganadores de bronce en Bolivarianos