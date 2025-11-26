Colombia se quedó con el título general en el levantamiento de pesas en Juegos Bolivarianos en Ayacucho

El cartagenero Rafael Cerro, fue el encargado de cerrar, con broche de oro, la participación de las pesas colombianas en Juego Bolivarianos de Ayacucho, después de alzar 227 kilogramos en la prueba de envión, en la división de más de 110 kilogramos.
De esta manera, el país se consolidó como campeón general del levantamiento de pesas, con un total de 29 medallas, 17 de oro, 10 de plata y dos de bronce.
Cerró no solo alcanzó nueva marca regional, sino que también logró dos primeros puestos al ganar el arranque y el envión en su categoría, siendo uno de los seis pesistas de la delegación nacional, que se subieron a lo más alto del podio en ambas modalidades.