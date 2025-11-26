Aumenta presión contra Wilmar Mejía: Asamblea de Antioquia también pide su salida en el Consejo Superior de la UdeA

Con cada nueva información que se conoce sobre el escándalo conocido como los archivos de alias Calarcá, la situación de Wilmar Mejía, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro y que hasta ahora había gozado de bajo perfil ante la opinión pública, se complica cada vez más.
Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI y representante del presidente Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, figura ampliamente en los documentos, chats y audios que se han conocido hasta ahora de lo que sería en presunto entramado coordinado por él y por el general Juan Miguel Huertas para, supuestamente, favorecer de diferentes maneras a las disidencias que lidera Calarcá.
Un informe de El Tiempo revelado este martes 25 de noviembre, sacó a la luz una serie de audios grabados presuntamente personal de la propia DNI, en los que Mejía habría utilizado su cargo para ejercer presión, influir e incluso intervenir en procesos de ascenso, retiro y reintegro de generales y coroneles de la Policía y del Ejército. El funcionario habría sido designado en esa entidad por instrucción directa desde la Casa de Nariño.
Amplíe la noticia: En audios, Wilmar Mejía habría pedido información sensible a oficiales para crear “cortinas de humo” y salvar al presidente de la “hoguera”
El objetivo de concreto abordado en los audios conocidos sería fabricar un escándalo que permitiera poner en segundo plano ante la opinión pública la inclusión de Petro en la Lista Clinton, la revocación de su visa y el episodio en Nueva York donde, con megáfono en mano, pidió a los militares estadounidenses desobedecer las órdenes de Donald Trump.
“Lo que pasa es que la premura mía es que estamos a contrarreloj. Ayer me informaron que falta un visto bueno del Presidente para unos nombramientos nuevos que hay para Polfa y bueno, varios. Por agenda el hombre no se ha sentado, pero ya está en el escritorio de él y, obviamente llegando él también llegaría el Ministro de Defensa a firmar lo que tenga en el escritorio. Entonces, digamos que eso ha sido como la premura”.