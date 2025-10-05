Colombia cerró su actuación en el Mundial de Para Atletismo con oro, plata y bronce

La antioqueña Karen Tatiana Palomeque Moreno se quedó con la medalla de oro en los 400 metros de la categoría T38, al detener el cronómetro en 59.45. Con este logro, se convirtió en la máxima medallista del país en el Mundial de Para Atletismo que terminó este domingo en India.
La criada en el barrio La Iguaná, de Medellín, sumó dos títulos en las pruebas de 200 y 400 metros T38 (movimiento y coordinación limitada). Además, ganó una plata en los 100 metros y un bronce en el salto largo. En su última prueba, este domingo, Karen venció a Zimo Chen de China (1.00,14) y Lindy Ave de Alemania (1.00,20).