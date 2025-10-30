De enfrentar a LeBron James a jugar en Medellín: la increíble historia de Cleanthony Early

Como ya ha sido usual en los torneos de la Liga Profesional de Baloncesto, los equipos se van consolidando con el paso de los partidos, y es por ello que Paisas tomó la decisión de traer otro refuerzo norteamericano. Se trata del neoyorquino Cleanthony Early, quien tiene pasado en la NBA con el quinteto de su ciudad.

Ahora, con 34 años y la experiencia de haber jugado en la NBA y en las ligas de Hungría y Libia, Early se une a Paisas para aportar su experiencia, la efectividad de sus lanzamientos de tres puntos y larga distancia, así como su potencia en el juego defensivo.

Durante su paso por la NBA disputó 39 duelos, en los que adquirió una experiencia que le ha servido para continuar su carrera en ligas de Asia. Estuvo en Irak, Mongolia y Catar, además de Líbano y Hungría.

Cleanthony se une así a Ty-Shon Alexander, Eric Crawford y Marcus Crawford como los refuerzos extranjeros de Paisas, todos estadounidenses, con potencia, talla y experiencia en ligas de varios países.

Early llegó a Medellín y de inmediato viajó con el equi