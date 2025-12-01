Con la mira en El Escobero y un gran fondo para 2026: así cerró su edición 52 el Clásico El Colombiano

El cansancio era evidente un día después de cumplir con la misión por la que trabajaron durante meses. Los rostros marcados por las pocas horas de sueño y el esfuerzo acumulado dejaban ver el agotamiento propio de una jornada exigente. Sin embargo, junto a esa fatiga también afloraban emociones diferentes: orgullo por el reto superado, confianza en la labor realizada y una motivación que permanece intacta. En ese sentido, Mónica María Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Grupo El Colombiano, agradecida con el equipo de trabajo con el que cuenta, confirmó que desde ya se avanza en la planeación del Clásico El Colombiano 2026. Lea aquí: 800 ciclistas vibraron en el Clásico El Colombiano-2025, con el triunfo de Miguel Pajón en 63 y Juan G. Montoya en los 113 km Tras la celebración de la competencia de ciclismo recreativo más tradicional del país, que el pasado domingo reunió a 800 pedalistas que recorrieron rutas de 113 y 63 kilómetros por el Oriente antioqueño, con salida y llegada en el municipio de El Retiro, Restrepo entregó un balance positivo. Destacó la organización, el compromiso de los asistentes y la consolidación del Clásico como un referente deportivo y familiar, que permite no solo el disfrute de los participantes, sino también el apoyo a causas benéficas.

En la competencia femenina también se tuvo una buena batalla. Juliana Alzate, entre ganadoras en 63 km. FOTO: Manuel Saldarriaga

“Es un evento que tiene reconocimiento y reputación, lo que de entrada lo convierte en un desafío grande para la organización. Lamentablemente, nos tocó cambiar la fecha inicial, lo que afectó los planes de algunas personas. Pero continuamos con nuestro compromiso y, gracias a todos nuestros patrocinadores y aliados, alineados con los valores que inspira esta prueba, la pudimos realizar y, de paso, garantizar un recurso económico para aportar a la labor social que tiene la Fundación. Quedamos demasiado tranquilos”, comentó Mónica, al resaltar que no hubo hechos que lamentar, pese a algunas caídas sin consecuencias graves, en la cita que contó con el aval de la Liga de Ciclismo de Antioquia. “Ya sacamos a preventa el Clásico de 2026. Queremos hacer un gran fondo y estamos pensando en retomar el Reto El Escobero; nos concentraremos en esos dos desafíos, buscando, como ha sido la tradición de El Colombiano, promover el ciclismo”, agregó Restrepo.

La satisfacción es grande

Luis Fernando Saldarriaga, director técnico del Clásico EC, destacó la unión de fuerzas para mantenerse concentrados y llevar a cabo la tradicional prueba que cumplió 52 años de creación. “Se vio consistencia, perseverancia y enfoque de todas las personas que aportaron su grano de arena para cumplir su misión antes y durante el evento. El legado es importante debido a los cambios que sufrimos”, dijo Saldarriaga, en referencia a la postergación del Clásico, programado inicialmente para el 23 de noviembre, pero que, tras la presentación de las pruebas de Función Pública – Antioquia 3 (organizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil ese día), se efectuó ocho días después. “Si bien fue un Clásico exigente por su recorrido montañoso, el sentir de los participantes fue de satisfacción”, prosiguió Saldarriaga, quien hizo parte de los procesos formativos de talentosos corredores colombianos como Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Juan Sebastián Molano, entre otros. Siga leyendo: El Clásico El Colombiano llenó de emoción las carreteras del Oriente antioqueño y tuvo el regreso de “El Debutante” Por su parte, Juan David Urrego Restrepo, presidente del Grupo El Colombiano, también se mostró feliz al ver la acogida que tuvo el Clásico 2025. “Esto es una tarea que tiene un propósito deportivo, recreativo y social. La Fundación El Colombiano tiene su programa Prensa Escuela, que es todo un proyecto para fortalecer los valores democráticos y cívicos de la juventud a través del periodismo. Entonces, reunir a más de 800 deportistas fue grandioso; fue una mañana buena para pedalear. Les damos un agradecimiento a todas las autoridades municipales por toda la disposición, a los Boy Scouts, a los voluntarios... Seguir haciendo el Clásico es una tarea anual que se tiene que mantener por ese propósito de Prensa Escuela”.

Stiver Ortiz sigue dando batalla sobre la bici

Stiver Ortiz dice que cuando se retiró del ciclismo hace 5 años aún tenía “gasolina” en sus piernas para darle batalla a las nuevas promesas de este deporte. “Yo me sentía aún fuerte, con ganas, con la ambición que se requiere para batallar sobre la bici, pero fui viendo que por ser de los más veteranos en el lote ya te empiezan a mermar el sueldo o a echar en cara muchas cosas, entonces decidí dar un paso al costado”. Así expresó el pasado domingo Ortiz, quien con 45 años estuvo presente en la edición 52 del Clásico El Colombiano. La bicicleta sigue siendo su compañera inseparable. El hombre que se destacó en fugas, al sprint y fue soldado de otros compañeros, viene compitiendo en la categoría de aficionados. La semana pasada ganó el Gran Fondo de Cartagena, mientras que ha sido el ganador de las Vueltas a Colombia Máster en 2023, 2024 y 2025. “El ciclismo es mi pasión y estar de nuevo en un evento de estos, en el que vine de guía de mi amigo Carlos Yepes, es para mí maravilloso” comentó Stiver, quien llegó a ganar etapas en Vueltas a Colombia y Clásicos RCN. Ortiz, quien también corrió en España con el equipo Islas Baleares, montó, tras el retiro de la alta competencia, un taller y un almacén de bicicletas en Bello. El padre de Samuel, de 11 años, y Valeria, de 3, y esposo de Jennifer Cardona, aseguró que lo llenó de satisfacción reencontrarse en el Clásico con amigos en el Clásico, muchos de los cuales le piden consejos de cómo se debe correr para ser competitivos como lo sigue siendo él.

Andrea Alzate volvió al clásico y festejó al lado de su hermana

Andrea Alzate es fiel reflejo de que cuando se sueña con conseguir algo no importan el tiempo y las prioridades que se tengan por delante para conseguirlo. La deportista que se dedicó al ciclismo profesional después de terminar sus estudios universitarios de Contaduría Pública y tras laborar un año en una entidad bancaria, evidenció felicidad y gratitud este domingo durante el Clásico El Colombiano, el primer certamen competitivo en el que participó en su vida. Tenía en ese momento 23 años. “No olvido que fue en 2019, se corrió por El Poblado y me quedé con el triunfo. Ese año terminé mi carrera de Contaduría. Pero la victoria en el Clásico me dio a entender que sí tenía madera para el ciclismo y fue esto lo que me motivó aún más para dedicarme a la alta competencia”, recordó Andrea, quien viene de correr tres años en Europa con el equipo Eneicat de España. Ahora, a sus 29 años de edad y de retorno al país, la escuadra Orgullo Paisa le abrió las puertas. En el Clásico llegó a disfrutar del recorrido, pero se llevó una sorpresa al ver que su hermana Juliana, de 27 años, venció en la categoría Open damas 18-35 años. “La felicidad es grande al ver a mi hermana ganar en la prueba en la que yo me di a conocer. El ciclismo lo llevamos en la sangre y este Clásico en el corazón, pues nuestro papá –Juan– también lo corrió”, finalizó Andrea, quien viene de ser 11° en el Tour Femenino de Colombia.

Mario Rivera, fuel a la cita: ya suma 52 clásicos El Colombiano

Mario Rivera Mejía fue uno de los hombres más dichosos en el Clásico-2025. Y no era para menos, pues es el único que ha corrido todas la ediciones de la prestigiosa carrera. Esta vez se le midió al reto de 63 kilómetros, en el que terminó en la sexta posición. “Extraño este evento cada año. Uno no viene acá por un resultado sino a disfrutar, a ser ejemplo a seguir, a inspirar a la gente a que haga deporte, es como un ritual”, comenzó diciendo Mario, quien en 20 días llegará a los 79 años de edad”. “En 52 años han pasado demasiadas historias como para escribir un libro. Siempre me entreno para correrlo, le doy gracias a Dios primero que todo por darme vida. Una vez me accidenté antes de la carrera, me fracturé la cara, me hospitalizaron; también he sufrido dificultades familiares... pero todo eso se ha superado para poder estar el Clásico, una fiesta deportiva con un componente social que vale la pena apoyar”, prosiguió Mario, ganador de seis Clásicos, el primero de ellos en 1974. “Qué ejecutivos corrieran un certamen de ciclismo en ese tiempo era extraño, nos veían como unos extraterrestres. Le doy gracias a mis amigos por impulsarme a seguir corriendo y a El Colombiano por no dejar morir este evento tan bonito”, agregó.

Juan Guillermo Montoya, el más fuerte en los 113 kilómetros