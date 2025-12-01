x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Secuestro se disparó 103,6% y homicidios y masacres aumentaron, ¿qué está haciendo el Gobierno Petro?

Comparado con la misma cifra el año pasado. En cuanto a las masacres, aumentaron un 3,7%, con 84 hechos registrados y 289 víctimas, según cifras de la Policía.

  • Gustavo Petro también afirmó que “no matar en Navidad es la orden del presidente de la república de Colombia”. FOTO: Colprensa
    Gustavo Petro también afirmó que “no matar en Navidad es la orden del presidente de la república de Colombia”. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
01 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente Gustavo Petro, a través de un trino que compartió por su cuenta de X, mostró las cifras con corte del 30 de noviembre de los delitos de homicidio, feminicidios, masacres, hurtos, entre otros. Sin embargo, el dato más llamativo es del secuestro, que se ha disparado un 103,6%.

Tras estos datos, el homicidio es el delito que genera mayor preocupación, ya que, frente a 2024, su cifra se habría incrementado de manera significativa.

Además, según los números que recoge la Fundación Ideas para la Paz, solamente entre enero y julio de 2025, el secuestro creció un 57,1%. Durante ese periodo, la Policía Nacional registró 256 casos, un aumento del 57,1% frente al mismo espectro de 2024, cuando hubo 160.

No obstante, en la información que presentó el presidente Gustavo Petro, no da el registro del número total de secuestros registrados hasta el corte del 30 de noviembre en el país, sin embargo, sí detalla que se ha incrementado el doble en comparación al año pasado.

Por otro lado, en las cifras publicadas por el Presidente de la República se muestra que el homicidio registró un incremento del 1,9%, al pasar de 12.149 casos en 2024 a 12.376 en 2025, lo que ubicó la tasa nacional en 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, a pesar de este aumento, en 310 municipios no se reportaron asesinatos durante lo que va corrido del año y en 16 departamentos junto a 13 capitales se logró reducir este delito.

Es por ello, que el presidente Petro, en referencia con este delito, aseguró que “con un gran esfuerzo de la Policía Nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero que en este mes de diciembre bajen más las muertes”, trinó el mandatario.

Además, en el mensaje que compartió el presidente con las cifras, expresó que “no matar en Navidad es la orden del presidente de la República de Colombia”. Y agregó que durante estas fechas importantes que vienen, debería “Colombia vivirla sin muertos y muy llena de vida”.

Otras cifras

Por otro lado, además anunció que las cifras de los feminicidios presentaron un descenso significativo del 24%, pasando de 183 a 139 casos. En contraste, las masacres aumentaron un 3,7%, con 84 hechos y 289 víctimas. Siendo llamativa la cifra de violencia contra la Fuerza Pública, que dejó 97 policías asesinados.

En cuanto a temas de narcotráfico, Gustavo Petro aseguró que las autoridades incautaron 825,6 toneladas de estupefacientes y destruyeron 3.040 laboratorios. Y que en acciones para contrarrestar los delitos de los Grupos Armados Organizados (GAO) se ejecutaron 172 operaciones, que dejaron 860 capturas y 147 integrantes abatidos.

En cambio, la extorsión disminuyó un 12,3% y las lesiones personales presentaron una leve reducción de 0,2%. Por otro lado, en lo que respecta al delito del hurto a personas este cayó un 7,4%.

Estas cifras son llamativas tras los recientes atentados y ataques que han sufrido las Fuerzas Militares. No obstante, las cifras también muestran que en algunas zonas del país el crimen sigue en aumento, especialmente por el secuestro, que continúa siendo uno de los mayores problemas de seguridad.

Lea también: ¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves

Temas recomendados

Secuestro
Masacres
Seguridad ciudadana
Presidencia
Policía
seguridad
Delitos
Gobierno Nacional
inseguridad
Homicidios
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida