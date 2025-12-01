El papel de Martha Peralta en el saqueo a la UNGRD, según imputación a Bonilla y Velasco

La audiencia de imputación de cargos contra los eximinstros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este lunes la Fiscalía les imputó a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Le puede interesar: En vivo | Ungrd: Gobierno habría comprado al Congreso para aprobar las reformas, según la Fiscalía, en imputación a Bonilla y Velasco.
La fiscal del caso explicó que los exfuncionarios definieron las bases del modus operandi, que consistía en garantizar apoyos parlamentarios mediante la entrega de contratos. A cambio, los congresistas comprometían su voto, su presencia en el quórum o su participación en debates clave, especialmente en iniciativas relacionadas con el endeudamiento de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.