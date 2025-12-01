x

¡Aplausos para Colombia! La delegación nacional superó las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos

Ciclismo de pista y atletismo entregaron nuevos oros para el país, que domina el medallero de las justas.

  La antioqueña Yerlin del Carmen Mesa Palacio ganó medalla de oro en el lanzamiento de disco en Juegos Bolivarianos. FOTO: Cortesía
    La antioqueña Yerlin del Carmen Mesa Palacio ganó medalla de oro en el lanzamiento de disco en Juegos Bolivarianos. FOTO: Cortesía
  El equipo masculino de ciclismo de pista ganador del oro en la prueba de velocidad. FOTO: Cortesía COC
    El equipo masculino de ciclismo de pista ganador del oro en la prueba de velocidad. FOTO: Cortesía COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
01 de diciembre de 2025
En el undécimo día de competencias en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, en Perú, la delegación colombiana superó las 200 medallas en las justas y se consolida como líder del medallero general.

Sin los resultados de las pruebas previstas para la tarde-noche, el país ajustaba 84 oros, 73 platas y 50 bronces, seguido de Venezuela con 57-49-61 y Perú 45-47-60.

La victoria de la antioqueña Yerlin del Carmen Mesa Palacios llevó a Colombia a ajustar las 200 medallas en Perú, gracias al oro logrado por la nacida en Turbo, en el lanzamiento de disco.

La paisa era la favorita para ir por el primer lugar en Perú y así lo cumplió. Yerlin venía de romper un récord de María Isabel Urrutia en el lanzamiento de disco en el campeonato Nacional disputado en Cali el año pasado con una marca de 59.43 metros, superó a sus rivales y se quedó con el oro.

La nacida en Turbo, Antioquia logró una marca de 53.78 metros para superar a sus rivales de Chile y Venezuela con amplia ventaja. Yerlin superó a la chilena Karen Gallardo que logró una marca de 52.80 y a la venezolana Ottaynis Febres con un registro de 50.24 metros.

A los 13 años de edad, Yerlin empezó en el atletismo, deporte al que le ha dedicado sus últimos 14 años de vida, superando lesiones, dolores, días difíciles, pero siempre motivada por el amor a lo que hace y la ilusión de mejorar siempre sus marcas.

Gracias a su determinación, disciplina y constancia ha podido consolidarse como la mejor del país, y el impulso que le dio el año pasado, superar el récord de Urrutia que llevaba 32 años (desde 1992 en Valencia, España), la han fortalecido para enfocarse en alcanzar las marcas para estar en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En los 800 metros las colombianas Karla Vélez con un tiempo de 2:04.81 y Valeria Cabezas (2:04.85) se quedaron con las medallas de plata y bronce, de la prueba que ganó la chilena Berdine Castillo (2:03.54).

El equipo masculino de ciclismo de pista ganador del oro en la prueba de velocidad. FOTO: Cortesía COC
El equipo masculino de ciclismo de pista ganador del oro en la prueba de velocidad. FOTO: Cortesía COC

Otros deportes que le dan oros a Colombia en Perú

El ciclismo de pista arrancó competencias en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional de Videna, con Colombia como protagonista. Los equipos masculino y femenino de velocidad y persecución disputaron las cuatro finales del día y ganaron tres oros y una plata.

En la velocidad, Cristian Ortega, Kevin Quintero y Rubén Darío Murillo, en la rama masculina y las antioqueñas Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado y Yarli Mosquera integrantes del equipo femenino, se subieron a lo más alto del podio.

En persecución por equipos, Anderson Arboleda, Bryan Gómez, Bryan Sánchez y Juan Esteban Arango se quedaron con los máximos honores. En las damas, las colombianas Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño, Camila Valbuena y Juliana Londoño, fueron superadas por las chilenas y las venezolanas cerraron el podio.

El billar colombiano también continuó sumando podios en las pruebas por equipos femenina y mixta bola nueve, en las que el país logró el oro con la dupla conformada por Lissette Cardona y Laura González.

