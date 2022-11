No es cuento, el Team Medellín sí quiere contar con Nairo Quintana la próxima temporada.

Y no es descabellado, pues el ciclista más ganador en la historia de Colombia aún no tiene equipo luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificara del pasado Tour de Francia por el uso de tramadol, analgésico que sí bien no es considerado sustancia dopante, por lo que no le impide seguir compitiendo, sí está prohibido al generar dependencia progresiva en el atleta, somnolencia y pérdida de atención que aumentan el riesgo de una caída durante una carrera.