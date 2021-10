“No me lo creo, he vivido momentos muy difíciles luego de pasar en los últimos años por tres cirugías, dos en los pies y otra de columna. He estado a punto de retirarme del ciclismo pero se han cruzado grandes personas en mi camino que me han ayudado a salir adelante”, aseguró el velocista.

“Todo esto es para mi familia, para mis entrenadores Raúl y Gabi Mesa, mi hermano Aldemar, mis compañeros, los médicos, en fin, son muchas personas que están detrás de todo esto”, indicó Reyes.