Ciclista Primoz Roglic fue atropellado por un carro y ahora es duda para la Vuelta a España

En su preparación para la Vuelta a España, el ciclista esloveno Primoz Roglic fue atropellado por un auto que lo obligó a bajarse de la Clásica San Sebastián y la Vuelta a Burgos. El corredor mostró las heridas de este siniestro.

El ciclista de 36 años estaba entrenando en Austria. Fue allí donde un automóvil lo habría golpeado mientras montaba, causándole algunas lesiones. “Me atropelló un coche hace unos días... No participaré en la Clásica San Sebastián ni en la Vuelta a Burgos, desgraciadamente. No es el mejor escenario, pero así es la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

El líder del Red Bull Bora Hansgrohe acompañó el mensaje con una foto donde se ve una contusión que abarcó una parte importante del muslo de su pierna izquierda. Pese al impacto de la imagen, el esloveno compañero de Daniel Felipe Martínez no mencionó fracturas o lesiones de una mayor gravedad.