Es tan interminable la cantera de talentos que posee Colombia en el ciclismo que, sin terminar la era de Rigoberto Urán (EF), Nairo Quintana (Arkéa) o Esteban Chaves (Mitchelton), y apenas consolidándose la de Miguel Ángel López (Astana), Egan Bernal e Iván Sosa (Ineos), hay nuevos corredores que se unen a ese selecto grupo para imponer más categoría en la élite del pedalismo mundial.

Uno de ellos, Sergio Andrés Higuita (EF), el antioqueño que, antes de que se suspendiera en marzo el calendario UCI debido a la crisis sanitaria, era, sin duda, la revelación de la temporada.

De tres carreras que ha disputado salió campeón en dos (Nacional de ruta y el Tour Colombia 2.1) y tercero y vencedor de los jóvenes en la otra (París-Niza). Además, en las diferentes etapas disputadas suma siete top-10.

A sus 22 años de edad causa tanta sensación que hasta lo comparan, por su manera de andar, lectura de carrera y gran rendimiento en los distintos terrenos, con la última estrella del ciclismo español, el veterano Alejandro Valverde (Movistar).

Así lo siente el excorredor ibérico Juan Manuel Gárate, convertido ahora en uno de los directores deportivos del equipo estadounidense EF Pro Cycling, al que pertenece, desde el 2019, Sergio Andrés.

“Le veo a Higuita un poco de Valverde. Es tan rápido para su tamaño. Sergio puede responder en grandes vueltas y podría ganar clásicas como Lieja-Bastoña-Lieja”, dijo Gárate a la revista especializada de ciclismo VeloNews.

“Higuita no es futuro, es presente”, le expresó Gárate a EL COLOMBIANO durante el Tour Colombia 2.1 que finalizó en Bogotá, en febrero.

Después de esa carrera, y durante la París-Niza, Higuita dejó con la boca abierta a propios y extraños.

Pese a sus 57 kilos de peso y 1.66 metros de estatura, nadie esperada que, en medio de los vientos de costado y las fuertes lluvias, el paisa lograra mezclarse y mantenerse en la pelea de cada etapa ante experimentados de este deporte como Peter Sagan, Mads Pederson o Vincenzo Nibali.

“Simplemente es un gran ciclista. Es el paquete completo”, comentó el alemán Andreas Klier, otro de los directores del EF. “Estoy tan impresionado como cualquiera. Fue la primera carrera que hice con él. Pero es realmente completo, va bien en subidas, bajadas, plan, lo tiene todo”.

Todo ello hace que al corredor, compañero de Urán y Daniel Martínez, se le abra la oportunidad de estar en la disputa de grandes pruebas, entre ellas el Tour de Francia.

“Sergio es muy joven, pero es que es un auténtico talento. Con 22 años es maduro física y mentalmente, por eso sentimos que es la hora de aproximarlo a una carrera como el Tour. Igual se le cuida, se sigue haciendo el proceso con él con mesura”, expresa Gárate, no sin antes resaltar más detalles del medellinense...

“Es veloz, sube bien, es capaz de rematar en grupos pequeños, no tiene miedo pues baja demasiado bien, hasta se defiende en clásicas”.

Con la ilusión que lo caracteriza, y desde Santa Elena, donde se concentró tras arribar de suelo europeo, Higuita respondió que era un placer saber que su escuadrón le empezaba a soltar la responsabilidad de liderar una prueba.

“Es algo muy valioso en un elenco de esta categoría. Por eso hay que seguir con la cabeza centrada para no desaprovechar las oportunidades que me brindan. Hay que tomar las cosas con felicidad y tranquilidad. Desde pequeño quería estar en un equipo así, ser líder. Pero no hay que pensar que esto es una carga sino la oportunidad para estar alegre”. Y con esa calma, esta nueva figura del pedal se entrena para seguir haciendo la diferencia cuando se reactive la competencia, en la que ya es mirado con respeto.