No lo creía. No sabía si había ganado o no, porque la bajada hasta Bucaramanga fue complicada y muchos ciclistas se fueron al suelo debido a que el asfalto estaba mojado.

Pero el pedalista German Darío Gómez, que hace parte del equipo GW, fue el primer ciclista del pelotón que vio la meta en Bucaramanga en la segunda etapa del Clásico RCN. Los gritos de emoción de la gente, que decía con orgullo que era un santandereano quien iba a ganar, lo hicieron consciente de que sí, de que era el primero.

Entonces levantó las manos de forma tímida, aún teniendo un poco de incredulidad. Mientras tanto, el público celebraba que el joven pedalista, nacido en Betulia, había conseguido su primer triunfo de etapa en esta competencia.