Martín Emilio Cochise Rodríguez expresa que cuando le preguntan por su edad, la gran mayoría de personas cree que está diciendo mentiras.

“Muchas veces les tengo que mostrar la cédula para que me crean”, expresa mientras saca una de sus carcajadas el reconocido Deportista del Siglo XX en Colombia.

Este jueves 7 de abril, el expedalista que se convirtió en el primer representante nacional en conquistar un título mundial (27 de agosto de 1971 en Varese, Italia), llega a sus 80 años de vida.

Publicidad

Cochise, sin comillas porque hace buen tiempo se puso ese tercer nombre en su documento de identidad, dice que lo primero que hará cuando se levante este jueves será darle gracias a Dios por un año más de vida y luego salir en su bicicleta para rodar, como lo hace cotidianamente en semana, entre 50 y 60 kilómetros en el Aeroparque Juan Pablo II.

Gozar de salud, disfrutar de sus seres queridos, seguir montando en su caballito de carbono y ser recordado en cada rincón que pisa son, como dice, sus mayores regalos.

“Cada día que llega lo valoro más, sobre todo porque puedo compartir con mi familia. La verdad me siento honrado ya que gracias a los logros que obtuve todavía me recuerdan”, comenta Cochise, quien el 7 de octubre de 1970, en el velódromo Agustín Melgar, Ciudad de México, impuso récord mundial de la hora.

Publicidad

Martín, primer pedalista colombiano en competir y ganar una etapa en un Giro de Italia (1973), manifiesta que el cariño de la gente hacia él es su mayor triunfo.

“Me siento honrado, orgulloso de sentir todo el aprecio que me tienen. Camino por la calle y me gritan, ‘adiós Cochise’, otros se me acercan y me dan las gracias por lo que conseguí. Es que se demostró en el exterior que los colombianos sí podíamos ganar”.

Cochise, que los domingos pedalea entre 85 y 90 kilómetros al salir acompañado por un grupo de amigos por distintas rutas de la geografía antioqueña, muestra satisfacción al saber que Colombia se convirtió en potencia del ciclismo.

Publicidad

“Poder abrir puertas en el exterior para otros compatriotas fue demasiado importante. Ahora hay complacencia al ver que el ciclista nuestro es mucho más respetado en Europa. Además del talento que poseen, se debe reconocer el apoyo que han recibido de patrocinadores y de diferentes entidades para que puedan salir adelante”.

Campeón de cuatro Vueltas a Colombia, carrera en la que posee el récord de más etapas ganadas (39), Martín Emilio también comenta que le da emoción que lo sigan teniendo en cuenta, ya sea acá en Colombia o en medios internacionales para dar declaraciones sobre ciclismo.

“Soy un agradecido con Dios por permitirme disfrutar de la vida y ayudarles a otros. Cuando me ven montando en bicicleta no me creen que tengo ya todos estos años, pero es imposible ocultarnos. Lo que pasa es que el deporte me mantiene con salud y con la chispa de siempre”, aseguró Cochise, siempre alegre y al servicio de la gente