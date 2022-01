De Froome a Bernal: otros accidentes que pusieron en suspenso el ciclismo mundial

El accidente de Egan Bernal , mientras entrenaba en junto a cinco de sus compañeros del Ineos en Cundinamarca, ha generado reacciones desde todos los rincones que siguen el ciclismo. El suyo no ha sido el único accidente en el que la integridad física de otros pedalistas ha estado en riesgo.

Alejandro Valverde (2021)

Era la séptima etapa de la Vuelta a España. El español Alejandro Valverde se lanza al ataque y en una curva que toma mal se va al piso.

“Prefiero no ganar y no caerme. Cuando uno empieza con las caídas no sabe cuándo van a venir. De momento vamos a dormir y ver cómo estamos”, señaló Valverde luego de la caída.

Posteriormente el Movistar Team anunció que el español debía ser retirado de la última edición de la Vuelta porque había sufrido una ruptura de clavícula.