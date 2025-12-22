x

Movimientos en el World Tour: así se arman los equipos para desafiar el reinado de Pogacar

Remco al Red Bull y Ayuso al Lidl-Trek, estos dos de los fichajes más sonados. Tadej, por su parte, va por su quinto Tour de Francia.

    Tadej Pogacar, de 27 años y ya es considerado, por muchos, como el mejor ciclista de la historia. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
¿Quién podrá detener a Tadej Pogacar en 2026? La misión parece imposible, no solo por los resultados que logró el esloveno en la temporada, sino también por el nivel que viene exhibiendo cuando muchos de sus oponentes ya están en tiempo de vacaciones.

En días sin competencia, este prodigio del pedal, ya con 27 años, acaba de batir su propio récord de montaña en el Coll de Rates, en la Costa Blanca (España), donde se concentra con sus compañeros del UAE Team Emirates, entre ellos el colombiano Juan Sebastián Molano.

El actual campeón del mundo recortó su propia marca en 24 segundos, registrando un tiempo de 11.57 minutos en los 6,32 kilómetros (con un desnivel medio del 5,5 %). Promedió una velocidad de 32,3 km/h y superó el 12.21 que implantó un año antes; un registro bestial que da aviso de su poderío y ambición.

Lea aquí: ¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

En la temporada recién concluida, Pogacar ganó su cuarto Tour de Francia y también fue condecorado con el premio Eddy Merckx al mejor ciclista de carreras clásicas, tras vencer en tres de los monumentos de un día: el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía. En total, cerró su sensacional año con 20 victorias, incluyendo su segundo título mundial.

En medio de ese dominante andar, otros equipos redoblan esfuerzos para acabar con la supremacía de dicha escuadra. Hasta 70 movimientos se han registrado en los últimos dos meses desde que comenzó la ventana de traspasos en el ciclismo internacional.

Remco, con Dani Martínez

Entre los nombres que han sacudido el mercado de pases destaca el fichaje del belga Remco Evenepoel por el Red Bull-BORA-hansgrohe, donde será compañero del colombiano Daniel Felipe Martínez. Quizá esa sea una de las escuadras con más fuerza para amenazar el reinado de Pogacar.

En la nómina del BORA también destacan figuras como Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Danny van Poppel, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Gianni Moscon y Giulio Pellizzari.

Otro de los fichajes que llamó la atención fue el del Lidl-Trek, al hacerse con los servicios del español Juan Ayuso, procedente del UAE. Ayuso contará con compañeros de peso como Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Lennard Kämna, Jonathan Milan y Bauke Mollema.

El Ineos Grenadiers, que cuenta con Egan Bernal, tendrá como nuevas fichas a Sam Welsford (procedente del Red Bull), Jack Haig (Bahrain), Embret Svestad-Bårdseng (Arkéa-B&B Hotels), Kévin Vauquelin (Arkéa), Dorian Godon (Decathlon AG2R) y Theodor Storm (Team Lotto).

Entre tanto, al Movistar Team, que seguirá contando con Nairo Quintana, Éiner Rubio y Diego Pescador, pero ya sin Fernando Gaviria, llegarán Cian Uijtdebroeks (Team Visma), Pavel Novák (MBH Bank Colpack Ballan), Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) y Juan Pedro López (Lidl-Trek).

Por su parte, el Team Jayco AlUla contrató a Dries De Pooter (Intermarché-Wanty), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), Amaury Capiot (Arkéa) y Alessandro Covi (UAE).

Finalmente, el Team Visma-Lease a Bike, que lidera el danés Jonas Vingegaard, sumó a Owain Doull (EF Education), Bruno Armirail (Decathlon AG2R), Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani) y Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck).

Desde ya, la temporada genera una enorme expectativa, impulsada por el deseo de Pogacar de convertirse en el mejor ciclista de la historia y el esfuerzo de sus rivales por impedirlo. El quinto Tour de Francia y el Milán-Sanremo y la París-Roubaix, los dos Monumentos que le faltan, serán las prioridades de Tadej.

Siga leyendo: Ciclismo colombiano: estos son los fichajes de los principales equipos

