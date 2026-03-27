Video | Así fue el encuentro entre el colombiano Christian González y Vinicius Jr.: conversaron e intercambiaron camisetas

El jugador de fútbol americano, el colombiano Christian González, de los New England Patriots, vivió un momento muy especial tras visitar el camerino de la Selección de Brasil y compartir unos minutos con Vinicius Jr, con quien intercambió camisetas. El jugador de la NFL llegó hasta el estadio para ver el duelo y luego estuvo en el camerino donde fue recibido por Vinicius, con el que conversó por unos minutos y luego intercambió obsequios, González le entregó al brasileño su camiseta de los Patriots y el brasileño le firmó su camisa de la Canarinha.

El compromiso entre Brasil y Francia se desarrolló en el Gillette Stadium de Massachusetts, un escenario multiusos, ubicado en Boston, que tiene una capacidad para 68.756 espectadores y es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL, y New England Revolution, de la MLS. Este es el escenario donde el colombiano González entrena y juega y por ello, aprovechó la oportunidad para visitar a uno de sus jugadores favoritos, Vinicius Jr., con quien pudo compartir algunas palabras, mientras intercambiaron sus camisetas autografiadas.