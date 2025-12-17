Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan caminos: el fin de una era dorada y el inicio de la conquista por el Abierto de Australia

La mañana del 17 de diciembre trajo una noticia que sacudió al circuito ATP y al tenis mundial. Sin muchas razones, pero con una carga emocional evidente, Carlos Alcaraz hizo pública su ruptura con su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien lo acompañó desde inicios de su carrera y con quien alcanzó los más grandes títulos del tenis mundial. La decisión llega como un baldado de agua fría, justo cuando el calendario comienza a señalar los grandes objetivos del 2026. Sin embargo, ya hay un relevo listo para asumir el que podría ser el objetivo más grande del murciano: conseguir por primera vez el Abierto de Australia. Le contamos cómo fue la despedida entre Alcaraz y Ferrero, y quién asumirá el reto de entrenar al mejor del mundo.

El comunicado que confirmó la ruptura entre Alcaraz y Ferrero

Carlos Alcaraz eligió sus redes sociales para anunciar el final de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, su entrenador desde 2018, cuando apenas tenía 15 años. El mensaje, cargado de gratitud y balance, confirmó que la separación se da desde lo más alto del tenis mundial. “Es muy difícil para mi escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, escribió el número uno del mundo. “Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista”.

En el texto, Alcaraz deja claro que el momento elegido no es casual. “Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”, añadió antes de cerrar con un mensaje que resume el vínculo humano construido durante años: “me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar”.

Los números de Ferrero con Alcaraz

La sociedad Alcaraz - Ferrero es una de las más exitosas y rápidas de la historia reciente del tenis. Bajo la tutela de Juan Carlos, el murciano pasó de ser un proyecto prometedor e la academia de Villena a dominar el circuito profesional. Durante más de siete temporadas juntos, Alcaraz conquistó 24 títulos, incluidos seis Grand Slam, y se mantuvo durante 50 semanas como líder del ranking ATP. El crecimiento fue progresivo y vertiginoso: en 2020 debutó en cuadros principales ATP; en 2021 levantó su primer título en Umag ganó las Next Gen ATP Finals y entró al Top 100; en 2022 conquistó el US Open y se convirtió, con 19 años, en el número uno más joven de la historia. Ferrero, por su parte, fue reconocido en dos ocasiones como Entrenador ATP del año, en 2022 y nuevamente en 2025, esta última vez compartiendo el galardón con Samuel López. Es el único técnico que ha logrado repetir este reconocimiento en la historia de los premios.

La voz de Ferrero en la despedida de Alcaraz

Poco después del anuncio de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero también se expresó en redes sociales. Su mensaje fue afectuoso, pero dejó entrever que la decisión no fue sencilla ni completamente deseada. “Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, escribió el técnico. “Hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que se pueda venir”.

Samuel López es el nuevo entrenador de Alcaraz

La salida de Ferrero no implica una ruptura total con la estructura que llevó a Alcaraz a la cima. Desde hace tiempo, Samuel López ya cumplía un rol clave dentro del equipo, especialmente en los torneos en los que Ferrero no estaba presente. López, estrechamente vinculado al propio Ferrero, fue codirector técnico del proyecto durante la temporada 2025 y comparte con él el reciente premio de la ATP a mejores entrenadores del año. A partir de ahora, solo será él el encargado de dirigir la carrera del número uno del mundo. Su perfil es de un técnico continuista que no querrá hacer grandes modificaciones al perfil de Alcaraz. Su idea no será reconstruir sino ajustar lo que él mismo ayudó a formar desde el banquillo.

Carlos Alcaraz y Samuel López por el Abierto de Australia