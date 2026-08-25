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Carlos Alcaraz y Roger Federer, las dos figuras que brillaron este martes en el US Open

El español regresó a competencia en dobles con Serena Williams y el Suizo estuvo en una exhibición junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

  • Carlos Alcaraz está de regreso en el circuito ATP, con nuevo look llegó al US Open para disputar los dobles con Serena Williams, antes del arranque del cuadro individual. FOTO GETTY
    Carlos Alcaraz está de regreso en el circuito ATP, con nuevo look llegó al US Open para disputar los dobles con Serena Williams, antes del arranque del cuadro individual. FOTO GETTY
hace 60 minutos
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A cinco días del comienzo de los cuadros individuales, el Abierto de Estados Unidos vive una jornada de estrellas, con Carlos Alcaraz y Serena Williams en dobles mixtos y el esperado regreso de Roger Federer a las pistas de Nueva York para un partido de exhibición.

Ausente de Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz eligió para su regreso oficial a la competición una compañera de lujo: Serena Williams, la ex número uno mundial que volvió a la actividad en junio tras casi cuatro años de pausa.

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La estadounidense, de 44 años, disputó en Nueva York su primer partido desde el US Open de 2022, cuando anunció su intención de alejarse progresivamente del circuito WTA.

La asociación entre ambas figuras comenzó con éxito. Alcaraz y Williams superaron en su estreno a la neozelandesa Erin Routliffe y al británico Lloyd Glasspool por 5-3 y 4-1, resultado que les dio el pase a los cuartos de final.

“Nunca habría creído que volvería a esta pista, ha sido un momento increíble”, dijo Serena Williams tras el encuentro.

Sin embargo, el recorrido de la pareja terminó poco después al caer en cuartos frente a Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4 (7/4), 4-1, otro dúo formado por jugadores habituales de los cuadros individuales.

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“Creo que todos han podido ver mi doble falta al principio, estaba muy nervioso de jugar junto a Serena”, afirmó el español. “Estuve fuera casi cinco meses y te olvidas cómo te sientes en la cancha, ella me ayudó mucho a sentirme cómodo”.

Serena ya conoce la gloria en esta modalidad. Ganó los dobles mixtos del US Open en 1998 junto al bielorruso Max Mirnyi.

Por segundo año consecutivo, los organizadores apostaron por un formato renovado para revitalizar la disciplina, incorporando principalmente a figuras del circuito individual y reduciendo los sets a cuatro juegos, con un súper desempate a diez puntos en caso de igualdad.

La fórmula ha favorecido a parejas como la formada por Gael Monfils y Elina Svitolina, clasificadas a las semifinales tras superar a Katerina Siniakova y Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles.

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, en cambio, quedaron eliminados en su debut precisamente ante Siniakova y Patten.

Los cuartos de final del dobles mixtos concluyen este martes, mientras que las semifinales y la final se disputarán el miércoles.

Federer volvió a Nueva York

La jornada también contó co un marcado tono nostálgico con la presencia de Roger Federer en un partido de exhibición junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

“Hay mucha alegría en poder volver al lugar donde he vivido tantos momentos maravillosos”, dijo el suizo, quien demostró que la exhibición representa “una verdadera oportunidad de dar las gracias y decir adiós”.

Ganador de cinco títulos del US Open y de 20 torneos de Grand Slam, Federer nunca tuvo una despedida formal en Nueva York. Su última participación en Flushing Meadows fue en 2019, cuando cayó en cuartos de final ante Grigor Dimitrov.

Las lesiones le impidieron regresar en los años siguientes antes de poner fin a su carrera en la Laver Cup de 2022.

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Eso sí, el ex número uno del mundo descartó tajantemente cualquier posibilidad de volver al circuito profesional.

“No, no, no, en absoluto”, respondió entre risas cuando le preguntaron sobre un eventual regreso. “Me alegra poder aclararlo por si alguien tenía la más mínima duda”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Con quién jugó Carlos Alcaraz el torneo de dobles mixtos del US Open?
Carlos Alcaraz compitió en la modalidad de dobles mixtos junto a la estadounidense Serena Williams, ex número uno del mundo.
¿Cuándo fue la última vez que Roger Federer jugó oficialmente en el US Open?
La última participación oficial de Roger Federer en el torneo neoyorquino fue en la edición de 2019, cuando quedó eliminado en cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov.
¿Por qué Carlos Alcaraz estuvo alejado de las canchas antes del US Open?
Carlos Alcaraz estuvo fuera de competición casi cinco meses debido a una lesión en la muñeca derecha, motivo por el cual no pudo participar en Roland Garros ni en Wimbledon.

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