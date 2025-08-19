Tras su triunfo en Cincinnati, Alcaraz tiene a tiro el N.1 de la ATP

En un desenlace impensado de su esperada batalla, el español Carlos Alcaraz se proclamó el pasado lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final. A días del inicio del Abierto de Estados Unidos, las finales de Cincinnati alumbraron también una nueva campeona femenina, la polaca Iga Swiatek, que superó a la italiana Jasmine Paolini. Aunque se disputaba inusualmente en lunes, el mundo del tenis se frotaba las manos con la cuarta final del año entre Alcaraz y Sinner, apenas 36 días después de que el italiano se impusiera por el título de Wimbledon. El duelo entre las dos estrellas del tenis actual tuvo, sin embargo, un abrupto final cuando Alcaraz dominaba 5-0 en el primer set. Sinner comunicó entonces su abandono después de apenas 23 minutos en la pista en los que lució completamente descompuesto bajo el fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

El número uno mundial, vacío de potencia en la raqueta y las piernas, fue una versión irreconocible de sí mismo desde la primera pelota. En el primer juego cedió su servicio en blanco y en menos de 13 minutos ya estaba 3-0 abajo acumulando errores no forzados a máxima velocidad. Tras recibir el tercer quiebre, Sinner pidió atención médica y el juez de silla comunicó al público su retiro por “enfermedad”. “Lo siento chicos, no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, dijo el italiano al supervisor. “Cuídate bien, es lo más importante”, le dijo de inmediato Alcaraz cuando fue a consolar a su máximo rival. Tras unos minutos sentado con rostro afligido, Sinner pidió disculpas al público desde el escenario en la ceremonia de premiación. “Siento mucho decepcionarlos”, afirmó el número uno mundial, que trataba de ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Roger Federer en 2015. El número dos mundial agregó el trofeo de Cincinnati a su exuberante palmarés, que ya luce un total de 22 títulos de ATP, dos años después de caer en una memorable final ante Novak Djokovic. A los 22 años Alcaraz es el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000, detrás de su compatriota Rafael Nadal.

Frente a Sinner, el único jugador que puede hacerle sombra en la actualidad, el español salió ganador de las finales del Masters 1000 de Roma y Roland Garros. El italiano, no obstante, se presentaba con el impulso del triunfo de julio en Wimbledon e invicto en sus últimos 26 partidos jugados en pistas rápidas. Su accidentada derrota del lunes le pone en grave riesgo de perder el número uno de la ATP frente a Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, donde el italiano defiende el título a partir del domingo. Sus problemas físicos refuerzan además las dudas de si participará en el nuevo y lucrativo formato de dobles mixtos del US Open, que arranca en la mañana de este martes en Nueva York. Alcaraz, en cambio, confirmó su presencia para competir junto a la británica Emma Raducanu, una de las parejas que más expectación ha generado. “Jugar mañana –hoy– no es lo mejor, pero me encanta este torneo”, confirmó el español en la conferencia de prensa. “Será algo nuevo para mí, lo que me encanta, y me voy a divertir mucho jugando con Emma”.

Primer triunfo de Swiatek

Los 12.000 aficionados de Cincinnati sí disfrutaron de una competida final femenina, saldada con la victoria de Iga Swiatek por 7-5 y 6-4 ante Paolini. La vigente campeona de Wimbledon prevaleció en un peleado duelo que registro hasta 10 breaks. La propia Swiatek fue la primera en entregar su servicio en el juego inicial pero fue capaz de remontar una desventaja de 3-0 en el primer set y alcanzar su primera corona de Cincinnati apoyada en su más fiable servicio. La polaca, que viene recuperando su mejor nivel en estos últimos meses, sumó un undécimo título WTA 1000 a su vitrina, el primero desde mayo de 2024 en Roma. A sus 24 años, la joya de Varsovia sólo es superada en número de títulos WTA 1000 por Serena Williams, que acaparó 13 en su legendaria carrera. Con este triunfo Swiatek desbancó a Coco Gauff del segundo lugar de la WTA y avanza en su camino de vuelta a la cima del circuito, que le arrebató la bielorrusa Aryna Sabalenka a finales del año pasado.

Clasificación ATP a 19 de agosto de 2025: