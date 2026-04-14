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¡A jugar pádel en Medellín!: el alcalde Fedérico Gutiérrez entregó las primeras canchas públicas

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Féderico Gutiérrez, entregó este 14 de abril las dos primeras canchas de pádel públicas en el distrito. ¿Dónde están ubicadas?

  • $521 millones fue la inversión en las canchas de pádel en la Unidad Deportiva María Luisa Calle. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    $521 millones fue la inversión en las canchas de pádel en la Unidad Deportiva María Luisa Calle. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El pádel ganó una notable popularidad en la capital de Antioquia en los últimos años. Más de 40.000 personas practican este deporte en el país, demostrando la diversidad en la práctica de distintos deportes en Colombia además de los tradicionales: fútbol, futsal, baloncesto...

Maneja una dinámica divertida, siendo el mix de dos deportes: tenis y squash. El pádel se juega normalmente en parejas (2 vs. 2) en una jaula de vidrio especial para su desarrollo.

Los clubes y las canchas privadas (por alquiler) son comunes en el Valle de Aburrá; tan solo en Medellín hay 20 clubes de pádel. La expansión del gusto por esta disciplina y la popularidad de la misma demandaron la creación de un espacio público para su práctica.

Este martes 14 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez entregó las dos primeras canchas de pádel públicas del distrito. Están ubicadas en la Unidad Deportiva María Luisa Calle, en la comuna 15, Guayabal.

“Las dos canchas de pádel, cuya construcción inició en diciembre de 2025, tuvieron una inversión total de más de $521 millones. La intervención incluyó la adecuación del terreno, la construcción de la base estructural y la instalación de una placa de concreto de 15 centímetros, sobre la cual se montó la estructura metálica con cerramientos en malla y vidrio templado. Asimismo, se instaló grama sintética especializada, iluminación deportiva y se ejecutaron obras complementarias para el manejo de aguas lluvias y la recuperación del entorno”, dice el boletín de prensa de la Alcaldía de Medellín.

Renovación en la María Luisa

El recinto deportivo que lleva el nombre de la histórica ciclista antioqueña María Luisa Calle está en proceso de mejora. Además de la implementación de las canchas de pádel, también están renovando los escenarios de los demás deportes que allí se ejecutan.

“Todo esto es del Gran Parque Medellín. Vamos entregando por partes: las dos canchas de pádel, la pista renovada de patinaje, la cancha de hockey, y vienen más escenarios deportivos. Le estamos apostando al deporte, a que las familias tengan a dónde ir. Estos espacios, como todo lo público, son gratuitos”, mencionó el alcalde Federico Gutiérrez.

Sobre las canchas de pádel, “Fico” también se pronunció: ”Las canchas privadas de pádel en la ciudad están llenas todo el tiempo, es un deporte que ha tomado mucha ventaja porque la gente lo está practicando”, puntualizó.

La inversión total de la intervención a la Unidad Deportiva María Luisa Calle es de $3.478 millones. Esto por las mejoras a la cancha de hockey donde retocaron la demarcación, luminaria, el piso y las porterías. El gimnasio al aire libre también tuvo mejoras.

La Alcaldía le apuesta al deporte como parte fundamental de la sociedad. “Todos los escenarios listos para que la gente disfrute. Necesitamos salud física y salud mental, y que nos integremos en el espacio público. Eso es lo que queremos para nuestra gente en Medellín”, mencionó Federico Gutiérrez.

La reserva de las canchas de pádel y de cualquier escenario deportivo de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, se puede generar a través de la página web del INDER de Medellín.

Siga leyendo: Arranca la nueva era del Atanasio: así será la ampliación histórica del estadio de Medellín y ya hay fecha de inicio

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