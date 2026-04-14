¡A jugar pádel en Medellín!: el alcalde Fedérico Gutiérrez entregó las primeras canchas públicas

El pádel ganó una notable popularidad en la capital de Antioquia en los últimos años. Más de 40.000 personas practican este deporte en el país, demostrando la diversidad en la práctica de distintos deportes en Colombia además de los tradicionales: fútbol, futsal, baloncesto...
Maneja una dinámica divertida, siendo el mix de dos deportes: tenis y squash. El pádel se juega normalmente en parejas (2 vs. 2) en una jaula de vidrio especial para su desarrollo.
Los clubes y las canchas privadas (por alquiler) son comunes en el Valle de Aburrá; tan solo en Medellín hay 20 clubes de pádel. La expansión del gusto por esta disciplina y la popularidad de la misma demandaron la creación de un espacio público para su práctica.