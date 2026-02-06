Antioquia arrasó en los Nacionales de ciclismo de ruta con los jóvenes Salomé, Luciana y Esteban, estos son los títulos

La delegación de Antioquia comenzó a marcar territorio en las pruebas de fondo del Campeonato Nacional de ruta que se disputa en Cundinamarca, consolidando su dominio en las categorías juveniles y sub-23 con actuaciones contundentes en el Autódromo de Tocancipá. La primera gran celebración paisa este viernes llegó con Salomé Vargas, quien se quedó con el título en la prueba de ruta juvenil femenina que dio apertura este viernes a las competencias de fondo del Nacional. Lea: Brandon Rivera venció a su amigo Egan Bernal y es nuevo rey nacional de contrarreloj; así fue la carrera En un exigente circuito, y tras un recorrido de 67,5 kilómetros, distribuidos en 25 vueltas al trazado de 2,7 km, completamente planos, la corredora del Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral fue la más rápida en el sprint final. Triunfó con un tiempo de 1:40.27. La acompañaron en el podio su colega Ana María Cifuentes, plata, y Alix Sanabria (Ciclismo Capital-LMC), bronce.

Salomé y su primer título en una carrera de ruta. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA

“Les doy gracias a mis compañeras, pues por ellas pude ganar. Esto es un sueño hecho realidad, y más porque nunca había ganado en una prueba de ruta. Había demasiado nivel, todas son súper buenas competidoras”, comentó Salomé luego de unirse en un abrazo con su padre David Vargas, seleccionador nacional de ruta.

Esteban Sánchez venció en juvenil

Sanchéz, el más fuerte y veloz en la ruta juvenil en Tocancipá. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA

Juan Esteban Sánchez, corredor que nació en Rionegro hace 17 años y quien pertenece al equipo Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, fue el vencedor, en la categoría juvenil, en el circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá. Triunfó con un tiempo de 1:38.10. Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) fue plata y Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), bronce. Lea aquí: Ciclista colombiano fue suspendido por la UCI tras dar positivo en control de dopaje, ¿quién es y qué respondió?

Luciana sigue ganando

Luciana Osorio, también del Orgullo Paisa, le dio más brillo a su gran carrera deportiva al conquistar la presea de oro en la competencia sub-23 de ruta en el Autódromo de Tocancipá. La vigente campeona panamericana y quien nació en El Carmen de Viboral hace 18 años, venció en la distancia de 81 kilómetros tras un registro de 1.53:10. La plata fue para Diana Corrales y el bronce para Yalezca Marín, ambas del Avinal-Carmen de Viboral.

