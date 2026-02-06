Antioquia arrasó en los Nacionales de ciclismo de ruta con los jóvenes Salomé, Luciana y Esteban, estos son los títulos

La delegación de Antioquia comenzó a marcar territorio en las pruebas de fondo del Campeonato Nacional de ruta que se disputa en Cundinamarca, consolidando su dominio en las categorías juveniles y sub-23 con actuaciones contundentes en el Autódromo de Tocancipá.
La primera gran celebración paisa este viernes llegó con Salomé Vargas, quien se quedó con el título en la prueba de ruta juvenil femenina que dio apertura este viernes a las competencias de fondo del Nacional.
En un exigente circuito, y tras un recorrido de 67,5 kilómetros, distribuidos en 25 vueltas al trazado de 2,7 km, completamente planos, la corredora del Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral fue la más rápida en el sprint final. Triunfó con un tiempo de 1:40.27. La acompañaron en el podio su colega Ana María Cifuentes, plata, y Alix Sanabria (Ciclismo Capital-LMC), bronce.