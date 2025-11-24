Del Catatumbo a doble medalla de oro mundial en gimnasia artística: Camilo Vera ganó en Filipinas

El rebelde y talentosísimo Camilo Vera no defraudó en el Mundial Juvenil de gimnasia artística que se disputó en Manila, la capital de Filipinas. El cucuteño, formado y guiado por Jairo Ruiz Casas, logró dos medallas de oro en las pruebas de barra fija y barras paralelas.
El nortesantandereano de 18 años se adjudicó las medallas más importantes de su carrera, misma que ha estado llena de preseas en certámenes nacionales e internacionales.
