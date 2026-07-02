Camila Osorio luchó incluso contra una lesión, pero no pudo avanzar a la tercera ronda de Wimbledon

Camila Osorio llegó al césped de la Court #3 del complejo del All England Lawn Tennis and Croquet Club, con la ilusión de poder llegar por tercera ocasión en su carrera a la tercera ronda de Wimbledon, el Grand Slam en el que más se destacó en su carrera.
Tras disputar tres partidos en Roland Garros el pasado mes de mayo, firmando su mejor participación en el torneo más prestigioso de tierra batida, la cucuteña sumó confianza de cara a la temporada de grama, esa que le brindó alegrías en 2021 y 2024 con tres partidos en el Abierto de Inglaterra.
Después de superar con creces a la suiza Simona Waltert (90.ª del ranking WTA) por 6-2 y 6-1, la cafetera tenía este jueves 2 de julio un escollo más que superar en la segunda ronda. ¿La rival?, nada más y nada menos que la actual número 9 del mundo, Linda Noskova, tenista oriunda de República Checa.