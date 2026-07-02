Camila Osorio luchó incluso contra una lesión, pero no pudo avanzar a la tercera ronda de Wimbledon

Camila Osorio llegó al césped de la Court #3 del complejo del All England Lawn Tennis and Croquet Club, con la ilusión de poder llegar por tercera ocasión en su carrera a la tercera ronda de Wimbledon, el Grand Slam en el que más se destacó en su carrera. Tras disputar tres partidos en Roland Garros el pasado mes de mayo, firmando su mejor participación en el torneo más prestigioso de tierra batida, la cucuteña sumó confianza de cara a la temporada de grama, esa que le brindó alegrías en 2021 y 2024 con tres partidos en el Abierto de Inglaterra. Después de superar con creces a la suiza Simona Waltert (90.ª del ranking WTA) por 6-2 y 6-1, la cafetera tenía este jueves 2 de julio un escollo más que superar en la segunda ronda. ¿La rival?, nada más y nada menos que la actual número 9 del mundo, Linda Noskova, tenista oriunda de República Checa.

De menos a más en el partido

El primer set dejó más dudas que certezas para la norsantandereana, ya que no pudo encontrar su mejor versión yendo a la red ni recepcionando. Noskova logró quebrar el saque de Osorio en dos ocasiones y fue eficaz con el propio. Camila pudo quebrar cuando el juego iba 5-3 en contra, pero perdió el deuce. Noskova no falló y se quedó así con el primer capítulo por 6-3 en los primeros 33 minutos de partido. Durante el cuarto game del segundo set, Camila aguantó el juego más de cinco minutos con el saque de Noskova para terminar quebrando por primera vez en el juego, un momento que le dio esperanza y en un grito de desahogo, puso el 3-1 parcial en el segundo episodio. Cuando el partido iba 4-1 a favor de Osorio, sufrió un resbalón que encendió las alarmas. Empero, perdería con su saque en el séptimo game y Noskova quebró para ponerse 3-4, pero Camila volvió a quedarse con saque ajeno e igualó 4-4. Tras ese envión anímico, Camila tuvo un break para ser atendida médicamente, el cual se alargó por más de 5 minutos hasta que se paró, agarró su raqueta y volvió al terreno para competir. Con saque a favor, Camila respondió positivamente y logró quedarse con el set 6-4. La clave del triunfo en ese set para la cucuteña estuvo en el manejo de la red en 52 minutos de set.

El tercer set pasó factura