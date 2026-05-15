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Camila Osorio se despidió del Parma Ladies Open, ¿qué sigue para ella en el calendario WTA?

Ahora la colombiana viaja a Marruecos para otro torneo que le sirve como preparación para la cita de París a final de mes.

  • Camila Osorio perdió en la semifinal del WTA 125 de Parma Ladies Open y ahora viajará a Marruecos para disputar otro torneo antes de Roland Garros. FOTO GETTY
    Camila Osorio perdió en la semifinal del WTA 125 de Parma Ladies Open y ahora viajará a Marruecos para disputar otro torneo antes de Roland Garros. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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La cucuteña Camila Osorio se despidió del WTA 125 Parma Ladies Open, tras caer ante la checa Barbora Krejcikova en un intenso partido que tuvo parciales de 2-6, 6-1 y 5-7 y duró dos horas y 15 minutos.

El inicio del juego tuvo un retraso por temas climáticos, la lluvia impidió arrancar a la hora exacta, y luego, cuando se pudo disputar fueron más de dos horas de juego intenso, en el que la colombiana dio la pelea por el paso a la final, pero no le alcanzó.

Pero Krejcikoval, quien fue número dos del ranking WTA y campeona de Roland Garros en 2021 y Wimbledon 2024, impuso su juego y su experiencia para vencer a la colombiana que buscaba su segunda final en 2026.

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De ahí que el resultado fuera tan arrollador en favor de la checa con un parcial de 2-6; luego la cucuteña reaccionó y ganó el set 6-1, pero finalmente, en el tercer set, Krejcikova ganó con un parcial de 5-7 y avanzó a la final.

De esta manera, Camila cortó con una racha de ocho triunfos consecutivos en torneos Masters 1000, y no pudo llegar a su segunda final en 2026, ya que en enero pasado fue finalista y campeona en Filipinas.

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Ahora, la cucuteña se desplazará a Marruecos para participar en el WTA 250 Rabat, último torneo antes de encarar disputar el Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

Camila, quien ocupa la casilla 83 en el escalafón de la WTA, y Emiliana Arango, que está en el 85, podrán disputar Roland Garros, previsto del 24 de mayo al 7 de junio en París.

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