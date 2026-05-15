¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia?

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza (de 52 años) después de practicarse un procedimiento estético en Bogotá volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las clínicas dedicadas a este tipo de intervenciones y la falta de controles que, según expertos, todavía persiste en parte del sector.
Toloza fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de asistir a un establecimiento de estética ubicado en la localidad de Tunjuelito.
De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, una persona cercana aseguró haberla notado con signos evidentes de malestar físico al salir del lugar, situación que posteriormente motivó una denuncia formal por desaparición.
El caso generó preocupación nacional no solo por el paradero desconocido de la mujer, sino por las dudas alrededor del sitio donde se realizó el procedimiento, una técnica de reducción de grasa mediante láser conocida como lipólisis láser.