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¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia?

El caso de Yulixa Consuelo Toloza reabrió el debate sobre los controles a clínicas estéticas y la necesidad de verificar la habilitación de los centros médicos antes de cualquier intervención. Así puede hacerlo desde casa.

  • Mientras avanzan las investigaciones sobre el paradero de la mujer de 52 años, expertos recuerdan la importancia de acudir solo a clínicas habilitadas y especialistas certificados. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
    Mientras avanzan las investigaciones sobre el paradero de la mujer de 52 años, expertos recuerdan la importancia de acudir solo a clínicas habilitadas y especialistas certificados. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza (de 52 años) después de practicarse un procedimiento estético en Bogotá volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las clínicas dedicadas a este tipo de intervenciones y la falta de controles que, según expertos, todavía persiste en parte del sector.

Toloza fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de asistir a un establecimiento de estética ubicado en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, una persona cercana aseguró haberla notado con signos evidentes de malestar físico al salir del lugar, situación que posteriormente motivó una denuncia formal por desaparición.

El caso generó preocupación nacional no solo por el paradero desconocido de la mujer, sino por las dudas alrededor del sitio donde se realizó el procedimiento, una técnica de reducción de grasa mediante láser conocida como lipólisis láser.

Mientras avanzan las investigaciones, organismos de control buscan establecer si el centro contaba con permisos y habilitaciones para ofrecer este tipo de servicios médicos.

La situación también abrió nuevamente el debate sobre los riesgos que enfrentan miles de personas que acuden a tratamientos estéticos sin comprobar previamente la preparación de los especialistas ni las condiciones sanitarias de las clínicas.

Los procesos son sencillos y este diario le explica cómo verificar.

¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías estéticas en Colombia?

Expertos del sector salud insisten en que verificar la legalidad de un establecimiento no es un trámite menor, sino una medida fundamental para prevenir complicaciones graves.

En Colombia, las instituciones autorizadas para prestar servicios médicos deben aparecer registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), una plataforma oficial del Ministerio de Salud donde se puede consultar si una clínica tiene habilitación vigente y qué procedimientos está autorizada a realizar.

La página oficial donde puede revisar es: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. Allí puede comprobar mediante el nombre de la clínica o centro estético; el NIT de la misma y la ciudad.

La normativa colombiana exige que estos lugares cumplan condiciones específicas relacionadas con infraestructura, equipos médicos, protocolos de atención y personal capacitado. Dichos requisitos están contemplados en la Resolución 3100 de 2019, que regula la habilitación de servicios de salud en el país.

Organizaciones médicas han reiterado en varias ocasiones que someterse a una cirugía o procedimiento estético implica revisar cuidadosamente la trayectoria profesional del médico tratante y confirmar que el sitio cuente con respaldo sanitario.

Entérese: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá

También recomiendan verificar si las clínicas poseen capacidad de respuesta ante emergencias, hospitalización o atención de cuidados intensivos en caso de complicaciones.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) ha señalado que los pacientes deben acudir únicamente a especialistas certificados y consultar directorios oficiales antes de programar cualquier intervención.

La entidad recuerda que, aunque muchos procedimientos son considerados rutinarios, ninguna intervención médica está exenta de riesgos.

Es por eso que la SCCP reiteró que los procedimientos estéticos no son superficiales, por lo que debe realizarlos un médico titulado con especialización en cirugía plástica en instituciones educativas aprobadas y acreditadas por el Estado.

También puede consultar el listado de médicos asociados a la SCCP, que tiene más de 800 cirujanos confiables.

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“En las manos de un cirujano plástico están depositadas las ilusiones y las esperanzas de muchas personas que recurren a los procedimientos estéticos que ofrece esta especialidad de la medicina”, dijo la institución.

Siga leyendo: “La jalaban y la jalaban”: Yulixa habría salido arrastrada del centro estético antes de desaparecer, según testigo

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