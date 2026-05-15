Medellín fortalece su red hospitalaria pública con una inversión de $489.000 millones

A poco más de un mes de la declaratoria de emergencia hospitalaria en la ciudad, y en medio de una crisis nacional del sistema de salud, la Alcaldía de Medellín informó que desde 2024 ha destinado $489.663 millones para fortalecer su red hospitalaria pública. La inversión busca garantizar la continuidad de los servicios y ampliar la capacidad de atención en tres instituciones clave: el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, fue enfática: “Esta inversión ha permitido mantener todos los servicios abiertos y continuar fortaleciendo la red pública para atender a la población más vulnerable.” La funcionaria advirtió que eso ocurre a pesar de que las EPS intervenidas adeudan más de $270.000 millones a la red pública, una presión financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema en toda la ciudad.

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El Hospital General de Medellín, con cerca de $232.000 millones, ha sido el mayor beneficiado. Esa inversión se tradujo en un incremento del 63% en las atenciones de urgencias y en una ampliación significativa de la capacidad para atención materna.

Metrosalud recibió aproximadamente $220.324 millones, destinados a potenciar la atención primaria y el cuidado cardiovascular. Su gerente, Adriana Velázquez, describió el impacto: “La alcaldía nos ha apoyado con aproximadamente 220.000 millones de pesos que nos han permitido ampliar la atención primaria, acompañar a miles de madres y fortalecer el cuidado cardiovascular.” La entidad ya supera las 165.000 atenciones registradas en enfermedades del corazón y metabólicas.