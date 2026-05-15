Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Medellín fortalece su red hospitalaria pública con una inversión de $489.000 millones

Mientras las EPS intervenidas acumulan una deuda de $270.000 millones con los hospitales públicos de la ciudad, la Alcaldía lleva invertidos casi medio billón de pesos para mantener la red en pie.

  • Metrosalud es uno de los hospitales que recibió apoyos. Con aproximadamente $220.324 millones, potenciaron la atención primaria y el cuidado cardiovascular. Foto: Andrés Camilo Suárez
    Metrosalud es uno de los hospitales que recibió apoyos. Con aproximadamente $220.324 millones, potenciaron la atención primaria y el cuidado cardiovascular. Foto: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

A poco más de un mes de la declaratoria de emergencia hospitalaria en la ciudad, y en medio de una crisis nacional del sistema de salud, la Alcaldía de Medellín informó que desde 2024 ha destinado $489.663 millones para fortalecer su red hospitalaria pública. La inversión busca garantizar la continuidad de los servicios y ampliar la capacidad de atención en tres instituciones clave: el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, fue enfática: “Esta inversión ha permitido mantener todos los servicios abiertos y continuar fortaleciendo la red pública para atender a la población más vulnerable.” La funcionaria advirtió que eso ocurre a pesar de que las EPS intervenidas adeudan más de $270.000 millones a la red pública, una presión financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema en toda la ciudad.

Le puede interesar: Entrega de medicina en 48 horas, que dijo MinSalud, es solo un saludo a la bandera

El Hospital General de Medellín, con cerca de $232.000 millones, ha sido el mayor beneficiado. Esa inversión se tradujo en un incremento del 63% en las atenciones de urgencias y en una ampliación significativa de la capacidad para atención materna.

Metrosalud recibió aproximadamente $220.324 millones, destinados a potenciar la atención primaria y el cuidado cardiovascular. Su gerente, Adriana Velázquez, describió el impacto: “La alcaldía nos ha apoyado con aproximadamente 220.000 millones de pesos que nos han permitido ampliar la atención primaria, acompañar a miles de madres y fortalecer el cuidado cardiovascular.” La entidad ya supera las 165.000 atenciones registradas en enfermedades del corazón y metabólicas.

La inversión más pequeña, pero no menos relevante, fue la del Hospital Infantil Concejo de Medellín: $13.283 millones destinados a modernización tecnológica. Desde el hospital explicaron que con esos recursos “logramos comprar equipos biomédicos como el tomógrafo y el equipo de laboratorio del sueño para mejorar la atención de nuestros niños”, herramientas que amplían las posibilidades diagnósticas para la población pediátrica de la ciudad.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La administración distrital reconoce que la inversión, aunque histórica, no resuelve el problema de fondo: mientras la deuda de las EPS intervenidas con la red pública siga creciendo, el esfuerzo municipal corre el riesgo de convertirse en un salvavidas que remienda huecos cada vez más grandes. Es por esto que el apoyo del Distrito resulta fundamental en este momento para seguir avanzando en la atención de los usuarios.

Entérese: Antioquia enfrenta escasez de sangre: Clínica Somer hace llamado a la comunidad

Temas recomendados

Salud
Sistema de salud
EPS
Metrosalud
Hospital General de Medellín
Hospitales
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos