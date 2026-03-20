Camila Osorio luchó, pero no pudo contener a Karolína Muchová: se despide del Miami Open

Luego de esperar durante casi todo el día, porque desde la mañana empezaron a correr el horario del juego ante Karolína Muchová, la tenista colombiana Camila Osorio perdió 2-0, en un partido en el que cometió 13 dobles faltas y se despidió del Masters de Miami.

Aunque ganó el primer set 6-4, la colombiana no pudo mantener su consistencia en el saque y terminó perdiendo 6-2 en el segundo y 7-5 el tercero, a pesar de que luchó, pero no le alcanzó para superar a la checa Muchová.

En el tercer set, Camila empezó ganando 2-0, luego permitió la remontada de Muchová y, tras luchar mucho, logró el 5-5, pero las faltas dobles (13 en total) le pasaron factura y terminó perdiendo el set, 7-5.