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Camila Osorio luchó, pero no pudo contener a Karolína Muchová: se despide del Miami Open

Aunque ganó el primer set y luchó en el tercero, la colombiana se despidió del cuadro de sencillos en el Máster de Miami.

  • La colombiana Camila Osorio perdió en segunda ronda del Masters de Miami y ahora viajará a Bogotá para la Copa Colsanitas que arranca el 28 de marzo. FOTO GETTY
    La colombiana Camila Osorio perdió en segunda ronda del Masters de Miami y ahora viajará a Bogotá para la Copa Colsanitas que arranca el 28 de marzo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Luego de esperar durante casi todo el día, porque desde la mañana empezaron a correr el horario del juego ante Karolína Muchová, la tenista colombiana Camila Osorio perdió 2-0, en un partido en el que cometió 13 dobles faltas y se despidió del Masters de Miami.

Aunque ganó el primer set 6-4, la colombiana no pudo mantener su consistencia en el saque y terminó perdiendo 6-2 en el segundo y 7-5 el tercero, a pesar de que luchó, pero no le alcanzó para superar a la checa Muchová.

En el tercer set, Camila empezó ganando 2-0, luego permitió la remontada de Muchová y, tras luchar mucho, logró el 5-5, pero las faltas dobles (13 en total) le pasaron factura y terminó perdiendo el set, 7-5.

Camila tuvo durante el encuentro un 70% de efectividad en el primer servicio, con un 61% de puntos ganados con ese saque, mientras que con el segundo registró un 54% sobre el 75% y 60% de su rival, en los mismos ítems.

Ahora la cucuteña viajará a Bogotá para participar en la Copa Colsanitas, torneo en el que la colombiana espera alcanzar el récord que tiene su coterránea Fabiola Zuluaga como la más ganadora, con cuatro títulos. Camila ostenta tres 2021, 2024 y 2025, y Zuluaga ganó en 1999, 2002, 2003 y 2004.

De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, este año, Osorio logró su primera conquista en una competencia sobre canchas de cemento, al llevarse todos los honores en el WTA 125 Manila (Filipinas); además, alcanzó los octavos de final del WTA 1000 Doha (Catar) y la tercera ronda del WTA 1000 Indian Wells (Estados Unidos).

Camila y la antioqueña Emiliana Arango son las principales cartas nacionales que estarán en la competencia prevista entre el 28 de marzo y el 5 de abril en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá.

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