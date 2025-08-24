Debut y despedida de Camila Osorio en el US Open-2025

La colombiana Camila Osorio se despidió este domingo del US Open. Pese al despertar de la cucuteña en el segundo set, finalmente su rival, la neozelandesa Lulu Sun, se impuso con parciales de 6-4, 2-6 y 6-0. Contra la número 164 del ranking mundial del tenis femenino, Osorio no pudo imponer su experiencia y favoritismo en el Campo N.º 5 de Flushing Meadows, donde producto de la impotencia porque las cosas no le salieron como quería, golpeó varias veces su raqueta. Además, en la tercera manga, la criolla tuvo que pedir asistencia médica por un problema en su pie derecho al caerse en un intercambio de pelotazos. Fue la quinta participación de Camila en el Grand Slam de Estados Unidos, donde tiene como mejores resultados el avance a segunda ronda en 2021 y 2022.

Emiliana y Daniel, en acción

Este lunes será el debut de la antioqueña Emiliana Arango, que tendrá un duro desafío: la actual 2 del mundo, la polaca Iga Swiatek. Finalmente, Colombia sí contará con un representante en el cuadro principal de la rama masculina. Daniel Galán, quien había caído en la fase clasificatoria, recibió la oportunidad de seguir en el certamen de Nueva York bajo la figura de lucky loser tras la baja de última hora del serbio Laslo Djere. Galán, quien se ubica actualmente en la casilla 132 del ranking mundial, jugará este lunes ante el belga Raphael Collignon (105º de la ATP). Cabe recordar que el santandereano tuvo una grata experiencia en 2022 cuando eliminó al griego Stefanos Tsitsipas, en ese entonces número 5 del mundo, alcanzando la tercera ronda en una actuación.

Sabalenka, con pie derecho

La bielorrusa Aryna Sabalenka asestó ayer una contundente derrota a la suiza Rebeka Masarova en la primera parada de su defensa del título del Abierto de Estados Unidos. Sabalenka, número uno del tenis femenino, superó a Masarova (108º) por 7-5 y 6-1 en la primera ronda del Grand Slam de Nueva York. Su siguiente rival será la rusa Polina Kudermetova, que avanzó tras la retirada de la española Nuria Párrizas, lesionada en un tobillo, cuando el partido estaba empatado 2-2 en el primer set.

Alcaraz, con más experiencia