H3N2 sigue encendiendo alarmas en Europa: ¿está Colombia preparada para la llegada de esta gripe?

En Europa, Estados Unidos y Canadá, los casos de la gripe H3N2 –también conocida como gripe K– no han parado de aumentar en los últimos días. Solo en Reino Unido, en una semana el número de contagiados incrementó en un 50%, lo que ha ocasionado el cierre temporal de varias instituciones educativas.
Esta nueva gripe es una variante del virus de la influenza A, una infección respiratoria viral altamente contagiosa que suele provocar epidemias estacionales, es decir, momentos del año en los que los virus alcanzan picos de contagio. Esto es común en todo el mundo, aunque por lo general la influenza aparece en invierno en los hemisferios norte y sur.
El asunto con esta nueva cepa es que, hasta ahora, ha marcado récords de contagios en Europa. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) informó que en la primera semana de diciembre el número de contagiados equivalía a la ocupación total de tres hospitales y se proyecta que para el 14 de diciembre la cifra de hospitalizados podría llegar a estar entre 5.000 y 8.000, niveles que no se habían visto desde 2010.
Y, ¿qué es lo que la hace tan contagiosa? Se debe a que esta gripe es una versión mutada de la influenza A H3N2, la que suele aparecer con menos frecuencia y la cual ha sido llamada “Subclado K”. “Eso significa que la población no tiene un nivel tan alto de inmunidad a ella. También hay evidencia de que son más transmisibles y mutan con mayor facilidad, lo que hace que sea más difícil detectarlos con vacunas”, le explicó el doctor Simon Clarke a The Telegraph.