Camila Osorio avanzó a octavos de final en el Abierto de Guadalajara en México

México sigue siendo un lugar ideal para María Camila Osorio, ya que la tenista colombiana volvió a ganar, esta vez para avanzar a los octavos de final del Abierto de Guadalajara. Osorio vino a la rusa Kamilla Rakhimova, actual, número 76 del ranking WTA con parciales de 7-5 y 7-5 en menos de dos horas de juego en el WTA 500 de Guadalajara. Camila, quien fue semifinalista de esta competencia en 2024, logró su primera victoria en Guadalajara, donde además participó también en la modalidad de dobles junto a la rumana Monica Niculescu.

Este jueves, la colombiana tendrá como rival en sencillos a la estadounidense Iva Jovic, quien aparece en la casilla 73 del ranking WTA, por lo que se espera que la cucuteña pueda firmar otra victoria en busca de seguir avanzando en Guadalajara. Aunque aun no conoce el horario de ese encuentro, Camila se ha mostrado optimista por poder tener otro buen resultado y seguir en su camino en busca del título del certamen en el que también compite la antioqueña Emiliana Arango. Tras su paso por el US Open, Camila sigue en competencia, aprovechando el calendario hasta final de año para seguir sumando puntos para mantenerse en el ranquin WTA en una buena posición. Jovic viene de ganar a Katarzyna Kawa, finalista del WTA 250 de Bogotá en su debut y el primer duelo de la colombiana contra la norteamericana.

Este jueves se hará el sorteo de Copa Davis en Bratislavia

La Federación Colombiana de Tenis, confirmó que, en la madrugada de este jueves (3:00 a.m.), de Colombia, se realizará en Bratislava el sorteo de Copa Davis de la confrontación de los cafeteros ante Eslovaquia. Colombia que es dirigida por Alejandro Falla, tiene como jugadores de sencillos a Nicolás Mejía ranquin 200 del ATP, Adriá Soriano (331) y Miguel Tobón Jr. (586); mientras que en dobles contará con Nicolás Barrientos (72) y Cristian Rodríguez (203). “Han sido unos buenos días de entreno, intenso y a doble jornada. Desde ayer (lunes) está todo el grupo completo, contentos y metiendo mucho volumen estos primeros días. Me he sentido bien jugando, confiamos en el trabajo en equipo, creo que el equipo está motivado por lo que esperamos que se puedan dar las cosas acá y poder volver a subir al grupo mundial”, indicó Cristian Rodríguez, quien hace dupla con Nicolás Barrientos.