Buga también le apuesta al running y a la inclusión: así será la Carrera Ser Inspiración 2025

La ciudad de Buga, quizá una de las más turísticas del Valle del Cauca, se alista para recibir uno de los eventos deportivos y sociales más significativos del país: la Carrera Atlética Ser Inspiración 2025, que se correrá el 6 de diciembre. Declarada Pueblo Patrimonio de Colombia y reconocida por ser la casa del Señor de los Milagros, la ciudad combinará su riqueza histórica con un mensaje de transformación, inclusión y desarrollo social a través del running, una de las prácticas atléticas que vienen siendo tendencia en el país. El recorrido atravesará el Centro Histórico de Buga, permitiendo a los participantes disfrutar de lugares emblemáticos como la Basílica del Señor de los Milagros, el Teatro Municipal, el Faro de Buga, el Hotel Guadalajara, la Estación del Ferrocarril, el Palacio de Justicia, el Parque Cabal, la Iglesia de la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo, el Castillo y el Puente de la Libertad. La competencia se desarrollará en un circuito de 6 kilómetros, diseñado para permitir que el público disfrute de la acción en varios momentos.

Las categorías de la carrera

3K: infantil y carrera familiar. 6K: recreativa, abierta a corredores convencionales y personas con discapacidad (prótesis o sillas de ruedas). 12K: libre, sénior máster A y sénior máster B. 18K: exclusiva para sillas de ruedas atléticas y handbike. Esta estructura garantiza un evento diverso, en el que todos los deportistas –profesionales, aficionados y paralímpicos– compartirán la misma ruta y espíritu competitivo. El sello deportivo de Buga se refleja en su historia reciente, con representantes en los últimos ciclos olímpicos y paralímpicos, como Carlos Izquierdo (lucha libre – Río 2016 y Tokio 2020), Óscar Eduardo Tigreros (lucha libre – Tokio 2020), John Edison Rodríguez (esgrima – Río 2016), Queen Saray Villegas (BMX Freestyle – París 2024) y Francisco Sanclemente (atletismo en silla de ruedas – París 2024), quien es el primer colombiano y único latinoamericano en clasificar a la maratón paralímpica en silla de ruedas. Le puede interesar: Medellín es la ciudad donde más crece el mercado del running y entrenamiento en Colombia: Asics Sanclemente, líder de la Carrera Atlética Ser Inspiración, resume el espíritu del evento con el siguiente mensaje: “Significa inclusión con trascendencia. Y no hablo solo de la etiqueta de ser la carrera más incluyente de Latinoamérica, porque la inclusión no se mide por cuántas sillas de ruedas hay en una línea de salida”, empezó diciendo este viernes el reconocido paratleta.

Francisco San Clemente, líder de la Carrera Ser Inspiración. FOTO CORTESÍA